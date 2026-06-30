Pontevedra estrena una senda de 1,8 kilómetros entre A Xunqueira da Gándara y el parque forestal de A Tomba

Pontevedra suma una nueva ruta para disfrutar de su patrimonio natural a pocos minutos del centro urbano. El Concello ha finalizado la senda que une A Xunqueira da Gándara con el parque forestal de A Tomba, un trazado de 1,8 kilómetros que permite enlazar dos espacios de alto valor ambiental y paisajístico.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, visitó el nuevo itinerario acompañado por la concelleira responsable del rural, María José Abilleira, y por la edil de Turismo, Anabel Gulías. Durante el recorrido, el regidor explicó que la actuación «forma parte de un proyecto más ambicioso» dirigido a «poner en valor todo el territorio periurbano de Pontevedra y también el rural».

La nueva senda conecta A Xunqueira da Gándara, declarada Espacio Natural de Interés Local, con el parque forestal de A Tomba, situado en la parroquia de Campañó. Lores recordó que Pontevedra tiene «la fortuna de contar al lado de la ciudad con un espacio natural, una xunqueira todavía conservada», y defendió la necesidad de seguir avanzando en su recuperación para el uso público.

En este sentido, el alcalde explicó que la recuperación de este ámbito avanza de forma progresiva, ya que en la zona todavía existen terrenos ocupados por distintas administraciones e instituciones. Según indicó, el Concello ya actuó sobre la parte vinculada a la Diputación de Pontevedra y mantiene contactos con la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia para liberar otros espacios incluidos dentro del ENIL.

El itinerario permite enlazar este ámbito con A Tomba, un parque forestal de unas 80 hectáreas que fue acondicionado en el mandato pasado en colaboración con la comunidad de montes. El espacio está pensado tanto para el uso vecinal de Campañó como para el conjunto de la ciudadanía pontevedresa.

Lores subrayó que la nueva senda permitirá «salir de la ciudad, estar en A Xunqueira da Gándara y después pasar hasta el parque de A Tomba», un enclave que, destacó, ofrece «unas vistas maravillosas sobre la ciudad». A su juicio, el recorrido supone «una alternativa más para hacer deporte y disfrutar del patrimonio natural que tenemos al lado de Pontevedra».

La obra civil se ejecutó en un plazo aproximado de dos meses, por debajo de la previsión inicial, que rondaba los tres o cuatro meses. «La obra se hizo en un plazo relativamente rápido», señaló el alcalde, que precisó que todavía quedan «algunos detalles» pendientes de rematar por parte de la empresa adjudicataria.

Entre esos últimos trabajos figura la señalización del recorrido. El trazado contará con alrededor de catorce o quince indicadores para orientar a las personas usuarias y guiarlas hasta los principales puntos de interés y miradores del parque forestal.

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El proyecto salió a licitación por unos 178.000 euros y fue adjudicado por 158.000 euros. La actuación está financiada con fondos NextGenerationEU de la Unión Europea y se canaliza a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Pontevedra, gestionado por el Concello mediante un convenio de colaboración con la Axencia de Turismo de Galicia.