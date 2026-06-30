Pastora Soler actuará el 16 de agosto en Pontevedra dentro de las fiestas de la Peregrina

Pastora Soler será una de las voces protagonistas de las próximas fiestas de la Peregrina de Pontevedra. La artista sevillana actuará el 16 de agosto por la noche en la plaza del Concello, dentro de la programación musical que el gobierno local está dando a conocer para este verano a través de sus redes sociales.

El concierto será de entrada libre, como el resto de las actuaciones incluidas en el programa municipal. La intérprete de Coria del Río llegará a Pontevedra con una propuesta en la que combina la fuerza del flamenco, la raíz de la copla y un repertorio marcado también por el pop.

Pastora Soler, nombre artístico de Pilar Sánchez Luque, inició su carrera desde muy joven vinculada a la copla y al flamenco. Con el paso de los años consolidó una trayectoria reconocida por la potencia de su voz y por su capacidad para moverse entre distintos registros musicales.

Su popularidad se amplió especialmente en 2012, cuando representó a España en Eurovisión con el tema «Quédate conmigo», con el que alcanzó la décima posición. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el Premio de la Música o el Micrófono de Oro y ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Niña Pastori, Miguel Poveda, José Mercé o Malú.

La presencia de Pastora Soler amplía el cartel ya avanzado para las fiestas de la Peregrina. Entre los nombres confirmados figuran La Casa Azul, que actuará el 9 de agosto; C. Marí, el día 10; Sidecars, el 12, y Miguel Ríos, el 14. La programación musical del verano pontevedrés incluye también otras citas previas, como Gala i Ovidio, De Ninghures, Nils Petter Molvær y 9Louro en distintos ciclos repartidos por la ciudad.

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Con esta incorporación, Pontevedra suma una actuación de gran tirón popular a uno de los momentos centrales del calendario festivo de la ciudad, reforzando una programación que combinará propuestas consolidadas, música de raíz, pop, rock y otros estilos durante las semanas de verano.