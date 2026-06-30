El Gremio de Mareantes de Pontevedra incorpora al coronel jefe de la Guardia Civil como miembro de honor

El runrún de la marea, esa que durante siglos dictó el ritmo de Pontevedra, parecía colarse este martes por las ventanas de la sede del Gremio de Mareantes. Apenas unos pasos separan la sede de la vieja institución de ese mar que cruzaron los antiguos navegantes, el mismo escenario que este mediodía ha cobrado un protagonismo renovado. La hermandad, memoria viva de la ciudad, ha sumado un nuevo eslabón a su larga cadena de honores al nombrar miembro de honor al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Manuel Touceda Souto.

El acto convocó a una nutrida representación de la vida institucional y de las fuerzas de seguridad de la provincia. Entre los asistentes se encontraban el delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, así como mandos de la Policía Nacional, la Escuela Naval Militar de Marín, la Brilat, el diputado provincial Jorge Cubela y varios concejales de la corporación municipal.

Para Manuel Touceda, el reconocimiento ha tenido un fuerte componente emocional que va más allá de lo estrictamente protocolario. Lo recibe «con muchísima satisfacción y con muchísimo orgullo, además que yo, que soy un pontevedrés desde el nacimiento, pues el hecho de que un gremio con tanta historia, tan vinculado a la historia de la ciudad en la que nací, me reconozca, es un orgullo», señalaba el coronel momentos antes de aceptar el pergamino acreditativo y el medallón corporativo del Gremio.

Al ser interpelado por la situación de la provincia, Touceda aprovechó el marco de la celebración para poner en valor los índices de criminalidad de la zona: «La comunidad gallega es de las comunidades autónomas más seguras de España, España es de los países más seguros de Europa y Pontevedra de las provincias también más seguras, por lo tanto sí, es un sitio muy seguro».

«La comunidad gallega es de las más seguras de España, España es de los países más seguros de Europa y Pontevedra de las provincias también más seguras», recordó el homenajeado

Asistentes al homenaje, que tuvo lugar en la sede del Gremio de Mareantes. / Rafa Vázquez / FDV

Por su parte, el presidente del Gremio de Mareantes, José Luis Arellano, justificó este nombramiento —que se venía fraguando desde que Touceda ostentaba el rango de teniente coronel— como parte de una tradición indispensable para mantener los lazos con el tejido social y las instituciones. Cada vez que hay un relevo al frente de los organismos oficiales, el Gremio abre sus puertas a los nuevos mandos para asegurar esa «fantasía legal», señala su presidente, y ese amparo mutuo.

Actualmente, la entidad agrupa a unas 400 familias de número, un censo donde el derecho histórico se transmite de forma orgánica, permitiendo que cónyuges y descendientes de antiguos marineros mantengan vivo el legado, aunque no se dediquen al oficio del mar

«Hacemos un acto interesado... No es que sea un interés, pero sí vamos a conectar con la sociedad, sino nos vamos quedando desconectados», razonaba Arellano, recordando que este nombramiento no solo honra al jefe actual, sino que extiende una «puerta abierta» de cortesía a sus familias.

El coronel jefe de la Guardia Civil firma en el libro del gremio. / Rafa Vázquez / FDV

Por su parte, la entidad que encabeza actualmente agrupa a unas 400 familias de número, un censo donde el derecho histórico se transmite de forma orgánica, permitiendo que cónyuges y descendientes de antiguos marineros mantengan vivo el legado, aunque no se dediquen al oficio del mar.

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Arellano recordó con firmeza la huella imborrable del colectivo en el devenir local: «No hay episodio de Pontevedra sin contar con el gremio, es que no hay. El gremio instauró, fue potente Pontevedra, era el puerto más importante de Galicia».