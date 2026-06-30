El Concello de Pontevedra da luz verde a la licencia que desbloquea la Bienal de Artes Vivas en Santa Clara

El Concello de Pontevedra ha concedido la licencia urbanística para ejecutar las instalaciones necesarias para la celebración de la Bienal de Artes Vivas 2026 en el recinto conventual de Santa Clara. La autorización fue aprobada en una Xunta de Goberno Local extraordinaria y urgente, celebrada este mismo martes por la mañana, con el objetivo de que la actividad pueda comenzar el jueves, día 2 de julio, tal y como estaba previsto.

La licencia permite a la Diputación de Pontevedra realizar los montajes vinculados al evento cultural en el antiguo convento. El permiso se refiere a las instalaciones precisas para el desarrollo de la programación, no a una intervención ordinaria en el inmueble, y fija un aforo máximo de 500 personas: 150 en la iglesia, 100 en el coro y 250 en los jardines.

El expediente se tramitó después de que a comienzos de junio se presentase una comunicación previa para la celebración de la actividad. El Concello comunicó el día 11 que esa vía no era la adecuada, al entender que las actuaciones previstas requerían licencia urbanística. La solicitud formal se registró el 19 de junio y la documentación definitiva quedó completada el día 26. Tras los informes favorables emitidos por los técnicos municipales el 29 de junio, la Xunta de Goberno Local aprobó la concesión de la licencia este martes.

El gobierno local destacó la rapidez de la tramitación y agradeció expresamente el trabajo del servicio municipal de Urbanismo, que mantuvo reuniones con la Diputación durante los últimos días para agilizar el expediente y evitar requerimientos por escrito. Según explicó el concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña, esa coordinación permitió resolver la licencia en una jornada una vez completada toda la documentación.

La autorización incorpora un plan de emergencias, un proyecto de instalación eléctrica en baja tensión, un estudio de impacto acústico, el certificado de instalación eléctrica y la memoria de la Bienal de Artes Vivas 2026. La documentación técnica justifica la necesidad de reforzar las instalaciones eléctricas para atender las necesidades del evento, así como de analizar el impacto sonoro al tratarse de un recinto situado en una zona urbana, rodeado de viviendas.

El acuerdo municipal también recoge que la instalación eléctrica deberá ejecutarse conforme al proyecto técnico autorizado y bajo la correspondiente dirección técnica. Además, no podrán instalarse fuentes sonoras distintas a las previstas en la documentación, y la megafonía tendrá que ajustarse a lo recogido en el estudio acústico y a los límites planteados por la promotora.

La actividad cuenta, además, con autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, emitida el 20 de mayo, al desarrollarse en un edificio catalogado con nivel de protección monumental. El Concello recuerda que las actuaciones deberán respetar las condiciones impuestas por Patrimonio y por los informes técnicos municipales.

Entre las instalaciones previstas figuran un escenario tipo tarima en el jardín, equipos de sonido e iluminación, vallas galvanizadas, dos cabinas de baño químico con lavabo —una estándar y otra adaptada— y generadores eléctricos. El presupuesto de ejecución material de las instalaciones autorizadas asciende a 40.042,31 euros.

La concesión de la licencia no supone todavía el último trámite antes de la apertura al público. Una vez rematadas las instalaciones, la Diputación deberá solicitar la supervisión municipal de la megafonía y presentar la correspondiente declaración responsable de apertura. Junto a esa declaración tendrá que aportar, entre otros documentos, el certificado final de la dirección de la instalación eléctrica, el informe de una OCA, el certificado de la empresa instaladora y la copia diligenciada del registro de la instalación eléctrica ante la Xunta.

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El Concello confía en que estos pasos puedan completarse a tiempo para que la Bienal de Artes Vivas arranque este jueves con todos los requisitos en regla. Desde el gobierno municipal subrayaron que la administración local está dispuesta a colaborar con otras instituciones en actuaciones positivas para Pontevedra, aunque recordaron que la organización conocía desde finales de diciembre la previsión de celebrar el evento en Santa Clara.