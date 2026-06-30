Caldas de Reis será el primer concello en beneficiarse de la plataforma Local Node para conectar ciudadanos, turistas y comercios

Para entender cómo la tecnología puede salvar la distancia entre el asfalto de las grandes ciudades y la vida pausada de las villas gallegas, a veces hay que fijarse en los pequeños dramas cotidianos. Encontrar un hueco para aparcar en una tarde de feria, saber qué farmacia tiene el cierre subido a medianoche o conseguir mesa en ese restaurante que tiene las mejores vistas al río. Hasta ahora, el comercio local y los servicios de nuestros pueblos sobrevivían al boca a oreja y al empeño de los vecinos, pero el futuro ya tiene un pie en Caldas de Reis.

Se llama Local Node, una plataforma tecnológica desarrollada por la firma caldense Orixe Studio que aspira a interconectar la vida diaria de los municipios gallegos, uniendo en un mismo entorno digital a ciudadanos, turistas y comerciantes. La iniciativa de los empresarios Gael González, Álvaro Freire y Alex Fariña,, que acaba de ser presentada oficialmente con una demostración en vivo en Sanxenxo, busca ser una herramienta viva y adaptada a la realidad del territorio.

«Local Node es una plataforma que concentra a todos los ciudadanos a ver las soluciones para su día a día», explica Gael González. La tecnología que hay detrás se traduce en respuestas directas a problemas comunes. La plataforma es capaz de reconocer las plazas disponibles en un aparcamiento público, incluso aunque no estén delimitadas las líneas en el suelo, indicando al conductor dónde hay huecos libres en tiempo real. Desde consultar cómo quedó el equipo de fútbol local hasta revisar las farmacias de guardia o planificar rutas familiares, la plataforma aspira a centralizar el pulso cotidiano de cada localidad.

Aunque el diseño y la tecnología ya están listos, el despliegue requiere ahora un trabajo de campo minucioso. El equipo, compuesto actualmente por cuatro profesionales, comenzará a operar plenamente en Caldas de Reis, que se convertirá en el primer concello de la red dentro de un mes o mes y medio. «Hemos presentado la plataforma, hicimos una demo en vivo para que se viera que todo estaba ya realizado, y lo que pasa es que ahora hay que recoger los datos, ir comercio por comercio», matiza González.

La previsión inicial de la empresa pasa por incorporar entre diez y quince ayuntamientos al año, un ritmo que podría acelerarse notablemente si en otoño se concreta la financiación autonómica para armar un equipo de implantación más rápido

El proyecto nace con vocación de escala y con la mirada puesta en las rutas de peregrinación. En septiembre, Orixe Studio mantendrá una reunión clave con la Xunta de Galicia para plantear la expansión del sistema vinculada al Xacobeo. De hecho, a sugerencia del tejido asociativo, los siguientes pasos lógicos se centrarán en los ayuntamientos por los que discurre el Camino de Santiago, singularmente el Camino Portugués. La previsión inicial de la empresa pasa por incorporar entre diez y quince ayuntamientos al año, un ritmo que podría acelerarse notablemente si en otoño se concreta la financiación autonómica para armar un equipo de implantación más rápido.

La idea es que cada municipio disponga de su propia aplicación, gestionada desde dentro por los negocios, asociaciones y el Concello, «sin intermediarios ni cuotas para el vecino», apuntan los empresarios.

El módulo de la hostelería promete ser uno de los grandes atractivos visuales de la plataforma. El hostelero local no solo ganará visibilidad, sino que dispondrá de herramientas hasta ahora reservadas a grandes cadenas: visitas virtuales al interior del local, la posibilidad de que el cliente reserve una mesa específica seleccionándola sobre el mapa por sus vistas, y una carta con platos digitalizados en 3D que giran ante los ojos del usuario.

El delegado de la Xunta en Pontevedra y el alcalde de Sanxenxo, entre los asistentes. / FdV

La vertiente tecnológica incluye también una pincelada de inteligencia artificial a través de un asistente virtual integrado que interactúa con los usuarios en función de sus perfiles o necesidades de salud. «Si estoy siguiendo una dieta de fitness, le pregunto qué platos me vendrían bien de este restaurante, o si tengo un alérgeno», detalla el portavoz. Además, este asistente rastreará los productos estrella del día en el pueblo para sugerirlos a los usuarios cuyos gustos coincidan con la oferta local.

El hostelero local no solo ganará visibilidad, sino que dispondrá de herramientas hasta ahora reservadas a grandes cadenas: visitas virtuales al interior del local, la posibilidad de que el cliente reserve una mesa específica seleccionándola sobre el mapa por sus vistas

¿Cómo funcionará para el vecino? La arquitectura de Local Node está pensada para no fragmentar el territorio, pero respetando la identidad de cada lugar. Para el usuario corriente, el acceso será sumamente intuitivo: bastará con buscar en las tiendas digitales de Apple o Google el nombre de su municipio, como «App de Caldas» o «App de Cuntis», para descargarse la aplicación propia de su villa. Sin embargo, todas ellas funcionarán bajo el paraguas y la interconexión de Local Node. Aquellos que no deseen instalar aplicaciones en su teléfono podrán acceder exactamente a los mismos contenidos y servicios en tiempo real a través de la web.

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Se abre así un escaparate digital para esos pueblos que, a menudo, quedan fuera de los grandes circuitos tecnológicos, demostrando que la innovación también puede tener denominación de origen y sabor a comercio de proximidad. El despliegue definitivo arranca en unas semanas en Caldas.