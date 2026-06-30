Más de 1.000 plazas y actividades al aire libre para el verano en Poio

Poio desplegará este verano una amplia programación de actividades para la infancia, la juventud, las familias y las personas mayores, con propuestas de conciliación, ocio educativo, deporte al aire libre, teatro, voluntariado ambiental y talleres por las parroquias. La oferta incluye iniciativas consolidadas como los Espazos Concilia, la Semana Máxica y el Campamento Teatro Miúdo, además de nuevas propuestas como una excursión familiar al parque acuático de Amarante, en Portugal.

Uno de los ejes principales serán los Espazos Concilia, que regresan este miércoles, 1 de julio, en los colegios de Viñas, Espedregada e Isidora Riestra. El programa ofrecerá más de 1.000 plazas durante el verano para favorecer la conciliación de las familias en el periodo no lectivo. Estos días se están celebrando reuniones informativas con los padres y madres de los participantes para explicar la organización, el funcionamiento y las actividades previstas.

La programación infantil y juvenil se completa con el Campamento Teatro Miúdo, que se desarrolla en Raxó hasta el 30 de junio. La actividad acerca el mundo del teatro a los niños desde una perspectiva integral, en la que no solo se trabaja la interpretación, sino también la creación, la improvisación, el juego y la expresión. Los participantes crearán su propia compañía teatral y asumirán distintos roles artísticos y técnicos.

Otra de las citas destacadas será la Semana Máxica, dirigida al alumnado de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de ESO. La iniciativa combinará acampada, playa, excursiones y actividades de aventura durante turnos de tres días en Samieira, a lo largo del mes de agosto. El plazo de inscripción se abrirá a mediados de julio y este año incorpora, como novedad, actividades de hípica.

El calendario estival también incluye el campo de voluntariado Costa Azul, que la Xunta de Galicia organizará por tercer año consecutivo en Poio a finales de julio. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años de todo el país y tendrá una temática ambiental y marina, con actuaciones de limpieza del litoral por tierra y por mar en puntos como Lourido, Combarro, la Illa de Tambo o Chancelas.

Para las personas adultas, el programa Cóidate Sempre ofrecerá sesiones semanales de ejercicio físico y estiramientos en los jardines de la Casa Rosada, los miércoles de julio y agosto de 10.00 a 11.00 horas, y en A Reiboa, los viernes en el mismo horario. No será necesaria inscripción previa.

También habrá talleres infantiles por las parroquias, con actividades al aire libre y creaciones con materiales reciclados en Lourido, Vilariño, A Chousa, Cabeceira, O Laño y Raxó. Además, este viernes 3 de julio se celebrará la tradicional Sardiñada da Casa Rosada para mayores y alumnado del centro social, con entrada gratuita, reparto de sardinas desde las 18.00 horas, vino, pan de maíz y música en directo.

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Como novedad, Poio organizará el domingo 5 de julio una excursión familiar al parque acuático de Amarante, pensada como una jornada de convivencia y ocio en uno de los principales parques acuáticos del norte de Portugal.