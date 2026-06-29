Un pontevedrés crea big data al alcance del pequeño comercio

David Zambrana, pontevedrés nacido en 2001, ingeniero informático y máster en Ingeniería Informática por la Universidade da Coruña, ha sido reconocido con el XVII Premio Trabajo Fin de Máster del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG). El galardón distingue un proyecto académico con orientación práctica: «Desarrollo de un stack de observabilidad para plataformas de e-commerce», del que nació ShoppyEye, una plataforma pensada para acercar a pymes herramientas de análisis que normalmente solo están al alcance de grandes corporaciones.

La propuesta parte de una brecha visible en la digitalización. Aunque muchos pequeños negocios cuentan con tiendas online, no disponen de los mismos recursos que las grandes plataformas para observar lo que ocurre en sus comercios digitales, medir resultados y tomar decisiones basadas en datos. Zambrana detectó esta carencia junto a su tutor, Guillermo López Taboada, durante la definición del trabajo de fin de máster. «Fuimos valorando las posibibilidades y carencias que detectábamos en el mundo actual», explica. De ese análisis surgió la idea de «democratizar» la observabilidad, ofreciendo a las pymes información útil, visual y comprensible sobre su actividad.

ShoppyEye permite registrar tiendas online, enviar datos sobre su funcionamiento y consultar cuadros de mando con métricas técnicas y de negocio. La herramienta está concebida para analizar ventas, carritos abandonados, tendencias, comportamiento de los usuarios o rendimiento de la plataforma. Su objetivo es traducir datos complejos en gráficos claros que ayuden a entender qué sucede en una tienda digital y cómo esa actividad se convierte, o no, en resultados. Aunque por ahora no es un producto comercial, el proyecto fue planteado con vocación realista, incluye un posible modelo de suscripción y fue validado mediante pruebas.

ShoppyEye permite registrar tiendas online, enviar datos sobre su funcionamiento y consultar cuadros de mando con métricas técnicas y de negocio

«Estamos muy acostumbrados a comprar en grandes corporaciones. Los pequeños negocios se han ido modernizando, muchos tienen ya su tienda online, pero no cuentan con los mismos medios», recuerda el joven ingeniero.

Recogida y envío de datos

La plataforma está pensada para integrarse de forma automática con sistemas de comercio electrónico de código abierto. A través de un complemento, la tienda recogería los datos y los enviaría a ShoppyEye, que se encargaría de analizarlos y presentarlos de forma accesible. Para Zambrana, esta orientación práctica es esencial.

El proyecto también supuso para él un reto personal, porque su perfil profesional está más vinculado a la ingeniería de sistemas, la administración de infraestructuras y el ámbito cloud que al desarrollo de aplicaciones. Actualmente trabaja en una consultora TIC gallega con sede en A Coruña, donde empezó como becario, continuó como perfil júnior y ha evolucionado hasta asumir funciones de jefe de equipo, aunque esto último lo reconoce modestamente. Esa trayectoria le ha permitido combinar la parte técnica con una visión organizativa y aplicada.

Zambrana explica que su interés por la informática viene de la infancia, cuando le atraían los ordenadores, los sistemas y la tecnología. Aunque inicialmente valoró estudiar telecomunicaciones, encontró en la informática un campo cada vez más estimulante. La carrera y la experiencia laboral reforzaron su percepción de que la informática, pese a parecer intangible, está presente en la industria, la gestión empresarial, el ocio y la vida diaria.

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El premio del CPEIG representa para él un reconocimiento personal y profesional, además de confirmar que ShoppyEye podía ir más allá de una entrega universitaria. Mientras continúa su carrera, no descarta que proyectos como el suyo encajen en programas públicos de digitalización para pequeñas empresas.