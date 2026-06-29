Pontevedra descubre los secretos de los vencejos

Determinados edificios de Pontevedra guardan un secreto que solo unos pocos, y los más observadores conocen, ya que albergan los nidos de colonias de aves vulnerables: los vencejos y aviones.

Muchos son inmuebles de carácter público, como el Hospital Provincial, los juzgados de A Parda o la Subdelegación del Gobierno... mientras que otros tienen carácter privado, como la plaza de toros o las iglesias de Santa María, San Francisco o San Bartolomé, así como edificios de viviendas particulares.

Un grupo de personas participó de la mano de la asociación SEO BirdLife en Pontevedra y el Concello en un taller dedicado a vencejos, aviones y golondrinas que despertó un gran interés, ya que todas las plazas disponibles se cubrieron en esta primera edición.

La propuesta incluyó una charla divulgativa en la Casa Azul y una salida de observación por el centro de la ciudad. Al frente del grupo estuvieron Gustavo Ferreiro y Encarna González, ambos de SEO BirdLife.

La actividad se enmarca en un proyecto más amplio con el gobierno local, a través de un acuerdo de custodia del territorio. Según explica a FARO Gustavo Ferreiro, este trabajo contempla, en primer lugar, el estudio de las colonias de vencejos y aviones en la ciudad. «Una vez localizados los puntos de cría, el objetivo es identificar en qué edificios se encuentran, especialmente si son de propiedad municipal, para garantizar su conservación», resume.

La entidad trabaja también en la elaboración de un catálogo de colonias, tanto en inmuebles públicos como privados. Esta información resulta clave a la hora de planificar restauraciones o reformas. Ferreiro recuerda que estas especies están protegidas, y que no solo lo están las aves, sino también sus nidos. Por eso, cuando se acometen obras en edificios donde hay colonias, es necesario adoptar medidas que permitan mantenerlas en el tiempo.

Gustavo Ferreiro indica al grupo la situación de una colonia en la calle Alameda. | GUSTAVO SANTOS

La asociación comenzó el año pasado con los trabajos de seguimiento y continúa esta temporada, adaptándose al calendario reproductor de las aves. El periodo recomendado para censar se concentra entre mayo y julio, aunque algunas especies llegan antes y otras permanecen más tiempo. En el caso de los vencejos, los comunes suelen marcharse a comienzos de agosto, mientras que los pálidos pueden quedarse hasta finales de septiembre.

Durante el taller, los participantes aprendieron también a diferenciar especies que a menudo se confunden. En Pontevedra, el vencejo común es el más abundante, aunque también se han localizado colonias mixtas con vencejo pálido. Ambos son muy parecidos en tamaño, pero presentan diferencias de coloración: el común es más oscuro, casi negro, mientras que el pálido tiene tonos más grisáceos. La identificación, reconoció Ferreiro, no siempre es sencilla, porque suelen verse a contraluz y en vuelo rápido.

El mensaje central de la jornada fue la necesidad de anticiparse a los problemas que pueden surgir durante las rehabilitaciones de edificios. Ferreiro afirma que, «en general, suele haber buena disposición cuando se explica la importancia de estas aves, pero falta información». Muchas comunidades de vecinos, propietarios o empresas desconocen que tienen una colonia en su inmueble y que se trata de especies protegidas. El problema aparece cuando la obra ya está empezada, de ahí que la clave sea planificar las intervenciones sin dañar los nidos.

En la salida se utilizaron prismáticos de la asociación y de los propios particulares. | GUSTAVO SANTOS

La protección no es solo una cuestión ambiental, sino también legal. La destrucción de colonias de especies protegidas puede acarrear sanciones importantes. Ferreiro apunta que, «dependiendo de la relevancia de la colonia afectada, las multas pueden alcanzar cifras muy elevadas».

Además de su valor natural, vencejos, aviones y golondrinas aportan beneficios directos a la población. Son grandes consumidoras de insectos y actúan como un insecticida natural. Se alimentan de moscas, mosquitos y otros pequeños insectos voladores, algunos de ellos especialmente molestos o incluso vinculados a la transmisión de enfermedades, como el mosquito tigre.

El taller permitió compartir también algunas de las curiosidades que más sorprenden sobre estas aves. Los vencejos pasan casi todo el tiempo volando y solo se posan para incubar los huevos y criar. Para dormir, ascienden a gran altura y alternan el reposo de una parte del cerebro con la actividad de la otra, un sistema que recuerda al de algunos mamíferos marinos.

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La buena acogida de esta primera edición abre la puerta a nuevas actividades. SEO BirdLife Pontevedra estudia repetir la experiencia, posiblemente con propuestas adaptadas a escolares y con nuevas convocatorias de cara a la próxima temporada, ya en septiembre.