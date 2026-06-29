Las inundaciones en la Rúa do Santo de Pontevedra ya tienen caducidad: el mes de septiembre

El Concello de Pontevedra iniciará la próxima semana las obras de renovación de la canalización del río Praceres en la Rúa do Santo, una actuación tramitada por emergencia con la que el gobierno local pretende poner fin a los recurrentes problemas de inundaciones que afectan a esta zona de la ciudad.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ya firmó el decreto de emergencia que permite adjudicar los trabajos a la empresa Veolia por un importe de 491.404,27 euros. La intervención cuenta ya con todos los permisos necesarios después de que la pasada semana llegase la autorización favorable de ADIF, el último trámite pendiente para poder desbloquear el proyecto.

Esta autorización se suma a las emitidas anteriormente por Augas de Galicia y por la Axencia Galega de Infraestruturas, lo que deja al Concello en disposición de comenzar de inmediato los trabajos. La previsión municipal es firmar mañana miércoles el acta de replanteo y que la maquinaria pueda entrar en la zona a mediados de la próxima semana.

«Teño que manifestar a miña satisfacción porque este é un proxecto feito nun prazo récord de tempo», señaló Fernández Lores tras confirmar la adjudicación. El regidor destacó también «o comportamento dos veciños, das administracións que nos deron a autorización nun prazo récord e o traballo dos técnicos municipais e de Augas de Galicia».

El contrato establece un plazo de ejecución de tres meses, por lo que las obras deberían estar finalizadas a finales de septiembre. El objetivo del Concello es que la nueva canalización esté completamente instalada y operativa antes de la llegada del invierno, de manera que la zona pueda afrontar la temporada de lluvias con una solución definitiva al problema de las inundaciones.

Desde el punto de vista técnico, la actuación consistirá en sustituir la actual canalización del río, de 800 milímetros de diámetro, por un nuevo tubo de 1.200 milímetros, lo que permitirá más que duplicar la capacidad de evacuación. La intervención se desarrollará a lo largo de 124 metros, desde la vía del tren hasta bien entrada la Rúa do Santo.

Siete arquetas

El proyecto incluye además la construcción de siete arquetas, una de ellas de grandes dimensiones situada justo antes de la vía ferroviaria, así como una nueva conexión para las aguas residuales de 73 metros de longitud, que discurrirá paralela a la canalización del regato.

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Con esta obra, el Concello de Pontevedra busca resolver una demanda vecinal vinculada a los problemas de acumulación de agua en episodios de lluvia intensa. La tramitación de emergencia permitirá acelerar una actuación que el gobierno local considera prioritaria para evitar que las inundaciones vuelvan a repetirse durante el próximo invierno.