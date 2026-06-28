Vivenda e Infraestruturas invierte 300 millones en Pontevedra y su área de influencia

Desde la construcción de viviendas y del nuevo Hospital de Montecelo hasta las sendas de Marcón y Mollavao-Praceres, pasando por la Variante de Alba, la humanización de la PO-308, en Poio, los refuerzos del firme en un buen número de carreteras y el desdoblamiento de la vía rápida de Sanxenxo. Son algunos de los proyectos en marcha o de pronta ejecución financiados por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas en la comarca de Pontevedra y su área de influencia, todo ello con un desembolso superior a los 300 millones de euros que, en realidad, pueden ser más cuando se concreten algunos de los presupuestos aún pendientes.

Una inversión que se suma a los 80 millones consignados por este mismo departamento para la comarca vecina de O Salnés y los municipios del Ullán, donde el departamento que dirige María Martínez Allegue ejecuta otra buena cantidad de proyectos, ya desmenuzados en FARO DE VIGO el pasado mes de abril y a los que, desde entonces, se sumó alguno más, de ahí que la cuantía total en territorio arousano vaya camino de los 100 millones.

Concello de Pontevedra

En lo que respecta a la comarca pontevedresa, cabe destacar la inversión en el municipio capitalino, donde en el ámbito de la creación de vivienda, la Xunta moviliza alrededor de 88 millones de euros, de los cuales 3,6 millones corresponden a fondos europeos.

A este respecto, no hay que olvidar que el Gobierno gallego tiene en marcha 306 viviendas de promoción pública en el Concello, localizándose la mayor parte en el barrio de Valdecorvos, donde próximamente se entregarán las 74 primeras, ya adjudicadas definitivamente por importe de 15,6 millones.

Pero es que, además, están en obras 56 viviendas más, con un coste cercano a los 10 millones de euros, y se encuentran en fase de licitación, a puntos de ser adjudicadas, las obras para otras 48 viviendas públicas en Valdecorvos, en este caso con un coste de 9,5 millones de euros.

Al desmenuzar los proyectos de la Xunta en la localidad no hay que olvidarse de las obras para convertir tres locales de Valdecorvos en viviendas, para lo cual se reservan 351.640 euros. Desde la Consellería se invita a las empresas a participar en el proceso de licitación, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el día 8.

Sin salir de Pontevedra, el departamento de Martínez Allegue prepara la construcción de otras 125 viviendas públicas en parcelas cedidas por el Concello en Valdecorvos, Tafisa y As Devesas, donde se habilitarán 54, 58 y 13 nuevos hogares, respectivamente.

La presentación del proyecto de vivienda pública en As Devesas. / FdV

En relación con esto, en la Consellería de Vivenda detallan que están en proceso de licitación las obras de la 54 previstas en Valdecorvos, por 10,5 millones, y las de la calle As Devesas, por 2,5 millones, mientras que las de Tafisa se licitarán «próximamente».

A lo que añadir la tramitación en marcha para el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) a desarrollar en un terreno de 21 hectáreas situado en San Mauro, donde se prevé construir 2.010 viviendas, de las cuales el 80% serán protegidas.

La Xunta urbanizará la zona con una inversión de 28 millones de euros «a través de una estrategia urbana, ecológica y ambiental cuyo eje principal de ordenación será el regato da Ponte do Couto», remarcan en el Gobierno de Galicia.

«Un eje que discurre de noreste a sudeste definido con un recorrido peatonal que conectará con la trama urbana y permitirá crear un gran parque fluvial continuo», enfatizan en la Consellería.

La conselleira anunciando vivienda pública en Pontevedra. / Rafa Vázquez

No sin antes detallar que las 1.643 protegidas y las 367 libres previstas en San Mauro «se distribuirán en dos tipologías, como son la de vivienda colectiva en bloque abierto, con bajo y 3 alturas y con bajo y 6, y la de vivienda unifamiliar».

Abundando en este proyecto, puede recordarse también que se reservan 67.564 metros cuadrados para zonas verdes y espacios libres en los que «plantar o conservar» 2.300 árboles, al tiempo que se reservarán 29.000 metros cuadrados para equipamientos públicos y se habilitarán 3.000 plazas de estacionamiento.

Ni que decir tiene que este PIA, que se pretende aprobar este año para licitar la obra de urbanización en 2027, permitirá dotar a la zona de los servicios de saneamiento, abastecimiento de agua, recogida de pluviales y redes de iluminación, gas y telecomunicaciones.

La conselleira anunciando el proyecto de Tafisa. / Rafa Vázquez

Pero en Pontevedra hay algo más que llama la atención cuando se habla de las inversiones destacadas de la Consellería de Infraestruturas: Montecelo.

En este caso se trata de una inversión que acabará rondando los 170 millones de euros para dotar a los pontevedreses, su comarca y buena parte de la provincia de un moderno hospital que aspira a ser una referencia sanitaria a nivel nacional y cuya construcción «está ya muy avanzada», sostienen en la Xunta.

Para añadir que se están llevando a cabo en la actualidad «las actuaciones relacionadas con la instalación de servicios y suministro eléctrico», así como la urbanización exterior del complejo hospitalario.

Y mientras la Consellería de Infraestruturas se ocupa de todo ello, la de Sanidade «avanza en los contratos de suministro del equipamiento necesario», incluidos los servicios de parking y cafetería, a licitar en los próximos meses, antes de que a finales de año entre en funcionamiento la unidad de Radioterapia.

A los desembolsos expuestos en materia de vivienda y sanidad se suman cerca de 5 millones de euros para reforzar el firme en las carreteras de la provincia, tales como la PO-548, VG-4.2, PO-224 y PO-305, en las que se invierten 2,1 millones.

La Xunta asfalta en Valga la "recta de Campaña", el tramo de la PO-548 más próximo a Pontecesures. / M. Méndez

Ese plan incluye al Concello de Pontevedra, con actuaciones en las vías PO-223 y PO-224, además de ejecutarse ya el refuerzo de la plataforma de rodadura de las PO-551, PO-532, PO-542 y PO-546, que cuenta con una inversión de 2,28 millones, de los que 1,3 se destinan a las carreteras que pasan por el propio municipio pontevedrés.

Y, como se explicaba antes, hay otros proyectos de interés, entre los que cabe aludir a la senda Mollavao-Praceres, con 6,3 millones en inversión y el objetivo de hacer realidad un itinerario peatonal de 3,5 kilómetros por el margen derecho de la PO-546, tal y como detalló en su momento la conselleira María Martínez Allegue.

Manuel Méndez

Con el 40% del proyecto ejecutado y la intención de completar el 60% restante en lo que resta de año, lo que se busca es «una intervención que mejorará la seguridad y accesibilidad de los desplazamientos de vecinos y visitantes, además de contribuir a poner en valor este entorna natural y urbano», inciden ahora desde el departamento que lidera Allegue.

Donde no se olvidan de aludir a la senda de Marcón y los 1,4 millones de euros que alcanza su presupuesto de ejecución. Una mejora en fase de licitación con la que facilitar la accesibilidad y mejorar la seguridad viaria a lo largo de la carretera autonómica PO-542.

Pedro Fernández

Esa nueva senda «permitirá la circulación de peatones y ciclistas por el margen derecho de dicho vial», tal y como se detalla en el proceso de contratación, abierto hasta el día 20 del mes que viene.

Argumentan en la Xunta que «esta actuación favorecerá la conexión entre los núcleos de Ermida, Pazos y Marcón», dando mayores comodidades y garantías a los usuarios del CEIP de Marcón, la iglesia parroquial, el pabellón polideportivo y demás instalaciones existentes en el entorno.

Carreteras con actuaciones de refuerzo del firme impulsadas por Infraestruturas. / FdV

Pero aún hay más, en lo que al Concello de Pontevedra se refiere. Y buen ejemplo de ello es la Variante de Alba, pues van a invertirse nada menos que 12 millones de euros para hacer realidad un vial de casi un kilómetro que dará una alternativa a la PO-225 y conectará la PO-531, en Campañó, con la N-550, en el lugar de A Cendona.

En definitiva, una ambiciosa actuación en la que se incluye un viaducto sobre la autopista AP-9, dos nuevas glorietas, cuatro pasos de peatones y una senda peatonal que, a la postre, constituyen «una mejora sustancial de la movilidad que redundará en beneficio no solo del Concello de Pontevedra, sino de toda la comarca».

Concello de Poio

Ya en Poio, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas tiene actualmente en cartera más de 3 millones de euros. A modo de ejemplo, el convenio firmado con el Concello para la primera fase de humanización de la carretera PO-308, ya en marcha y cuyo coste total asciende a 1,7 millones, de los que 1,2 corresponden a la Administración autonómica.

A mayores, Poio se beneficiará de la nueva senda peatonal y ciclista, de 1.200 metros y paralela a la carretera PO-303, a ejecutar por la Xunta entre Tarrío y Arén.

Actuaciones que se completan en esta localidad con las obras de pavimentación del entorno del Centro Comercial A Barca, en San Salvador, actualmente en proceso de licitación y en las que invertir alrededor de 230.000 euros.

Las vías sometidas a mejoras este año. / FdV

Aclaran en Infraestruturas que ya se están valorando las cuatro ofertas presentadas para asumir esta mejora al abrigo del Plan Hurbe, con el que desde la Xunta se ofrece apoyo a los gobiernos locales para que puedan mejorar las áreas urbanas de sus municipios.

Una propuesta, cabe recordar, que lleva a la Xunta a hacer cargo del 70% del coste total de los trabajos y de su ejecución, dejando en manos de los Concellos el 30% restante y el mantenimiento posterior.

Concello de Sanxenxo

El de Sanxenxo es otro de los municipios del área de influencia de Pontevedra que salen beneficiados de la colaboración que ofrece el departamento de María Martínez Allegue. En este caso con acciones tan destacadas como la promoción de 61 viviendas públicas, aprovechando los terrenos cedidos por el Concello que preside Telmo Martín.

El alcalde de Sanxenxo y la conselleira. / Xoán Álvarez

Respecto a esto, la Xunta recuerda está sometido a licitación la redacción del proyecto y el proceso de construcción para 25 viviendas a situar en Noalla, con un coste de 7 millones de euros y trece empresas presentadas al procedimiento.

A su vez, las otras 36 viviendas previstas, estas en la Rúa das Cunchas, están pendiente de la redacción del proyecto, en fase de concurso por valor de 306.000 euros y periodo de presentación de ofertas abierto hasta el día 13.

La colaboración de Allegue con Martín también se traduce en un préstamo por valor de 3,5 millones concedido por la Xunta al Concello al abrigo del Fondo de Cooperación, destinado a adquirir terrenos en Vilalonga para desarrollar el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) que permitirá construir otras 300 viviendas.

En la parte referida a infraestructuras, Sanxenxo se beneficia de 40,5 millones de euros, toda vez que es, junto a O Grove, la localidad directamente agraciada por el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) impulsado por la Xunta para «mejorar la funcionalidad, capacidad e integración ambiental de la Autovía do Salnés y de la PO-308 en el entorno de A Lanzada», es decir, para actuar sobre la vieja vía rápida y el istmo mediante varias fases cuyo coste alcanza los 40 millones.

Así presentó Alfonso Rueda una inversión de 40 millones de euros que beneficia directamente a O Grove y Sanxenxo. / Iñaki Abella

Al hilo de esto, la Consellería hace hincapié en que «la estrategia de actuación tendrá un enfoque integral, permitiendo realizar una ordenación territorial que tenga en cuenta las necesidades de movilidad y la preservación de los valores ambientales» de dicha zona.

La actuación en las carreteras de Sanxenxo se completa, al menos de momento, con la ejecución de las obras de mejora da drenaje en la PO-550 y la PO-504, propiciando que funcione «de forma independiente de la red de saneamiento existente en esta zona próxima a la ría de Arousa».

Concello de Marín

En el Concello de Marín la inversión total manejada en la actualidad por la Consellería de Allegue alcanza un millón de euros, siendo destacable el Proyecto de Interés Autonómico de As Raposeiras, que se refiere al desarrollo de suelo para lograr la posterior construcción de 300 viviendas. Está en marcha la licitación de la redacción del proyecto, con un coste de 244.012 euros y seis empresas interesadas.

A mayores, la redacción del proyecto constructivo de la nueva senda peatonal y ciclable entre O Cadro y Cadrelo, a lo largo del margen izquierdo de la carretera PO-313. Un tramo de casi mil metros de longitud valorado en más de 710.000 euros.

La titular de Industria cuando presentó la senda a Marín. / Rafa Vázquez

Concello de Moraña

Moraña es otro de los municipios beneficiados por las aportaciones y planes de Infraestruturas, en este caso con un desembolso total de 1,2 millones de euros entre los que se encuentran los 380.000 destinados a la senda prevista para la carretera PO-221.

Un nuevo itinerario para peatones y ciclistas de algo más de medio kilómetro, entre los núcleos de Alende y A Espedregueira, que va a ser licitado este año, con un plazo de ejecución de nueve meses.

Lo que sí está ejecutado ya son las obras de refuerzo del firme y mejora de la seguridad viaria en la PO-226 a su paso la localidad, en la que se emplearon para ello unos 900.000 euros.

Concello de O Campo Lameiro

En O Campo Lameiro lo más destacado es el convenio de colaboración firmado por la Xunta y el Concello para abordar las obras de urbanización del entorno del centro social de Agrelo que utilizan los vecinos de más edad.

Van a invertirse más de 510.000 euros con cargo al Plan Hurbe, al que se aludía anteriormente.

Concello de Cerdedo-Cotobade

Para continuar el repaso a algunas de las actuaciones en marcha, y a las amparadas por el Plan Hurbe, es necesario referirse a las obras, ya muy avanzadas, tendentes a la recuperación para uso peatonal del entorno de la iglesia de Santa María de Sacos. Su presupuesto es de 300.000 euros, aportando la Xunta el 70%.

Asimismo, al hablar del papel que desempeña la Consellería de Infraestruturas en Cerdedo-Cotobade hay que aludir igualmente a su conexión con O Campo Lameiro mediante la mejora de la carretera PO-230, con una inversión de 4,2 millones de euros que permitirá «mejorar la seguridad viaria ensanchando la calzada hasta los 7 metros y rectificando el radio de 19 curvas».

Esta mejora va a notarse en un tramo de 5.300 metros entre los núcleos de población de Praderrei, Fentáns y Parada.

Concello de Portas

Para finalizar este repaso, decir que la Xunta concedió al Concello de Portas un préstamo sin intereses por importe de 585.000 euros para rehabilitación de patrimonio.

A través de esta aportación el Concello aborda la rehabilitación de la Escola de Música para garantizar el aislamiento térmico y la eficiencia energética de su sede, reordenar sus aulas, garantizar la accesibilidad, ampliar el edificio y cerrar la zona del soportal.