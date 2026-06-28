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Vilaboa reúne las máscaras más singulares del Entroido en una cita histórica

El VIII Encontro de Entroidos reunió en Riomaior a Madamas e Galáns, Merdeiros, Pantallas, Jarramplas y Caretos de Lazarim tras la declaración del Entroido de Cobres como Fiesta de Interés Turístico Nacional

El VIII Encontro de Entroidos reunió en Riomaior las máscaras más singulares de la popular fiesta

El VIII Encontro de Entroidos reunió en Riomaior las máscaras más singulares de la popular fiesta

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Hugo de Dios

Vilaboa

Las tradiciones más singulares del Entroido tradicional desfilaron en Riomaior durante el VIII Encontro de Entroidos de Vilaboa, una cita que reunió a grupos de Galicia, Cantabria y Portugal y que reforzó el papel del municipio como punto de encuentro de las mascaradas más emblemáticas de la península.

La celebración llegó en una edición especialmente simbólica, después de la declaración del Entroido de Cobres como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que dio mayor proyección a una jornada centrada en la identidad, el patrimonio popular y la fiesta compartida.

Las grandes máscaras del Entroido toman Vilaboa en una jornada de fiesta y patrimonio.

Las grandes máscaras del Entroido toman Vilaboa en una jornada de fiesta y patrimonio. / FdV

El programa comenzó a las 13.00 horas con un vermú de Entroidos en el Chiringo O Camarón Deilán, donde se presentaron los grupos participantes y se celebró un taller de baile a cargo de la Asociación Cultural Cobres. Ya por la tarde, a partir de las 18.15 horas, el recinto acogió la apertura oficial y el arranque del desfile.

Entre las máscaras participantes estuvieron las Madamas e Galáns de Cobres, las Veteranas de Cobres, los Currumiños de Mos, el Entroido de Augasantas, los Merdeiros de Vigo, el Entroido de Samedes, los Xenerais da Ulla, las Madamas y Danzantes de Salcedo, la mascarada del Oso de Salcedo, las Pantallas de Xinzo, los Fuliños y Boteiros de Viana do Bolo, el Jarramplas de Piornal, el Andruido de La Paré de Piasca y los Caretos de Lazarim.

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El público disfrutó también de puestos de gastronomía, artesanía y merchandising, además de animación infantil durante la tarde. La fiesta continuó por la noche con la Noite de Encontros, en la que actuaron Festicultores, The Tetas’ Van, DJ Gabryd y Yaya DJ, cerrando una edición multitudinaria dedicada al Entroido más auténtico.

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