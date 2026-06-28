La UNED clausura su simposio sobre arte público con una visita a la Illa das Esculturas

El I Simposio Arte + Espacio Público, organizado por la UNED Pontevedra en el marco de la 32.ª Bienal de Arte de Pontevedra, concluyó este sábado con una visita guiada a la Illa das Esculturas, que reunió a numerosas personas interesadas en conocer uno de los conjuntos de arte contemporáneo al aire libre más relevantes de España.

La actividad puso el broche final a tres jornadas dedicadas a la reflexión sobre la relación entre el arte y el espacio público. El recorrido estuvo guiado por Antón Castro, comisario e impulsor de la Illa das Esculturas, y por Agar Ledo Arias, coordinadora general de la Bienal de Arte de Pontevedra, quienes explicaron a los asistentes la historia, el proceso de creación y el significado de este singular espacio artístico.

Entre los participantes se encontraba el coordinador de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED Pontevedra, Rafael Cotelo Pazos, que acompañó la visita junto a los principales impulsores del proyecto y destacó el éxito de una iniciativa orientada a acercar el patrimonio artístico y cultural a la ciudadanía.

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El público pudo descubrir los detalles de las obras, su integración en el paisaje y el papel que la Illa das Esculturas ha desempeñado en la transformación cultural de Pontevedra desde su creación. Con esta jornada de campo, la UNED clausura un simposio que reunió durante tres días a artistas, comisarios, gestores culturales e investigadores nacionales e internacionales, consolidándose como un espacio de debate sobre el presente y el futuro del arte público.