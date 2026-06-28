El tirón del turismo náutico: llenos en los puertos deportivos de la comarca de Pontevedra

La náutica vuelve a confirmar este verano su peso como uno de los motores turísticos de la ría de Pontevedra. Los puertos deportivos de Sanxenxo, Combarro y Pontevedra afrontan los meses centrales de la temporada con previsiones de ocupación que se sitúan en el entorno del 100%, un dato que evidencia el fuerte tirón de este segmento en la comarca y su impacto en la llamada economía azul.

El caso más evidente es el del puerto deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo, que ya ha colgado el cartel de completo para julio y agosto. La sociedad municipal Nauta Sanxenxo activó una lista de espera ante el volumen de solicitudes recibidas, especialmente para agosto, mes para el que las reservas ya se cerraron el pasado febrero. En la dársena sanxenxina no queda libre ni una sola plaza de amarre para los dos meses principales del verano y también están ocupadas las ocho plazas disponibles para motos acuáticas.

El puerto deportivo Juan Carlos I dispone de 450 puntos de amarre para embarcaciones de entre 8 y 45 metros de eslora, además de alquileres estivales, amarres anuales, concesiones y plazas de tránsito. Su ubicación en plena ría, unida a servicios como travel-lift, wifi en pantalanes, recogida selectiva de residuos, vigilancia 24 horas, acceso restringido, zona comercial y aparcamiento, consolida a Sanxenxo como uno de los enclaves náuticos de referencia en Galicia. Los titulares de las reservas proceden casi en su totalidad del territorio nacional, lo que confirma la fidelidad del navegante español hacia esta dársena.

La previsión también es de lleno absoluto en Marina Combarro, en Poio, donde se espera una ocupación del 100% en julio y agosto, tal y como han informado a FARO fuentes oficiales. La instalación ya venía de un verano de 2025 con cifras muy elevadas, con un 97% de ocupación en julio y el 100% en agosto, y este año mantiene esa tendencia al alza. El puerto deportivo de Combarro cuenta con 334 amarres y se ha consolidado como el líder provincial en embarcaciones de tránsito, con más de 600 registros.

Ese carácter internacional es una de sus principales señas de identidad. Una de cada dos embarcaciones que recalan en Marina Combarro es extranjera. Según los datos facilitados por la instalación, el año pasado se contabilizaron 634 tránsitos de 18 nacionalidades, con España a la cabeza, seguida de Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Países Bajos. También se registraron embarcaciones procedentes de Alemania, Bélgica, Suiza, Austria, Noruega, Polonia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Israel y Hong Kong, banderas mucho menos habituales en la zona.

Desde la marina apuntan, además, a un aumento del interés de patrones extranjeros, especialmente irlandeses, por dejar sus barcos amarrados durante el invierno. Esa tendencia revela que el atractivo de la comarca empieza a extenderse más allá de los meses de verano.

Embarcaciones en el Club Naval de Pontevedra. | GUSTAVO SANTOS

El caso de Pontevedra es algo diferente, aunque también se suma a esta dinámica. El presidente del Club Naval, Enrique Dobarro, confirma que la ocupación del puerto está «rozando el 100%» dentro de las posibilidades actuales de la instalación, condicionada por las limitaciones derivadas del dragado y por la situación de algunos pantalanes. «Estamos a tope», resume Dobarro, que explica que la semana pasada ya se habían tenido que rechazar varias embarcaciones por falta de capacidad.

Las fechas con más demanda son las semanas de agosto de las fiestas locales, las de A Peregrina, incluida la feria taurina.

El puerto pontevedrés figura catalogado con una capacidad aproximada de entre 125 y 135 plazas, aunque se trata de amarres dinámicos, ya que la distribución depende de la eslora de las embarcaciones y del sistema de atraque. En estos momentos, según el Club Naval, la instalación se mueve en el entorno de las 107 o 108 embarcaciones. A diferencia de otras marinas, en Pontevedra el espacio se organiza por metros, lo que permite adaptar la capacidad a barcos de diferentes tamaños.

Dobarro destaca que el puerto de Pontevedra tiene unas características particulares. No funciona estrictamente como un puerto deportivo, sino como club social, y quienes acceden a un amarre estable deben hacerse socios. Además, al estar situado al fondo de la ría, ofrece condiciones de abrigo y refugio muy valoradas por los usuarios. Esa ubicación, más tranquila y protegida, hace que el puerto tenga menos tránsitos que Sanxenxo o Combarro, pero lo convierte en una opción atractiva para estancias prolongadas.

Una de las novedades que percibe el Club Naval es que muchos usuarios están optando por mantener el amarre durante todo el año. «Antes, cuando la demanda no era tan alta, mucha gente se llevaba el barco y lo volvía a traer en primavera. Ahora, al ver que puede haber problemas para recuperar la plaza, muchos ya están diciendo que se van a quedar todo el año», explica Dobarro.

Esa misma tendencia se aprecia también en Combarro, donde se detecta un incremento de las solicitudes de patrones extranjeros para dejar las embarcaciones durante la temporada invernal. La falta de disponibilidad en los meses de mayor demanda y la calidad de los servicios están favoreciendo que algunos usuarios pasen de una relación estacional con los puertos a una presencia más estable.

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En palabras de Dobarro, la náutica está demostrando ser «economía azul» en estado puro. En la ría de Pontevedra, ese tirón ya se traduce en cifras claras.