Reconstruyen el atropello mortal de un hombre por un camión en la carretera de Vilagarcía

La investigación por el atropello mortal ocurrido el pasado 22 de abril en la PO-531, en el entorno de O Vao, dio un nuevo paso con la reconstrucción judicial de los hechos en el punto kilométrico 1,200 de esta carretera, en sentido Vilagarcía. La diligencia, practicada sobre el terreno, buscó recrear con la mayor precisión posible la secuencia previa y posterior al impacto que acabó con la vida de un trabajador vigués de 48 años y por la que permanece investigado un camionero de Vilagarcía de Arousa, de 53 años, como presunto autor de un delito de homicidio.

A la reconstrucción acudieron la jueza instructora, el fiscal y la letrada de la Administración de Justicia. También participaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, entre ellos componentes del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Pontevedra, del EPRAT y del GIAT. Además, estuvieron presentes testigos, las defensas y el presunto autor de los hechos.

El objetivo de la diligencia fue reproducir la escena situando a personas y vehículos en el espacio y en el tiempo, con el fin de aclarar cómo se produjo el atropello y qué ocurrió en los minutos anteriores. La reconstrucción resulta especialmente relevante porque el caso, que inicialmente se abordó como un siniestro de tráfico con una persona fallecida, fue adquiriendo una dimensión penal más grave a medida que avanzaron las pesquisas.

La Guardia Civil trata de determinar si el atropello fue consecuencia de una imprudencia o si, por el contrario, pudo existir intencionalidad. Esa es una de las claves de una investigación que llevó al juzgado de guardia de Pontevedra a decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza para el camionero detenido pocas horas después del suceso.

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana del miércoles 22 de abril. Un particular alertó al 112 Galicia de la presencia de un hombre tendido en la calzada, en el kilómetro 1,400 de la PO-531, en Campañó, tras haber sido atropellado. Emergencias movilizó al 061, a la Policía Local, a Protección Civil y a la Guardia Civil. Urxencias Sanitarias envió una ambulancia asistencial, pero los profesionales no pudieron salvar la vida de la víctima, que falleció en el lugar.

La investigación apunta a que, antes del atropello, la víctima y el camionero pudieron mantener una discusión relacionada con el tráfico. Según las primeras hipótesis, ambos vehículos se detuvieron en un punto próximo al carril de salida de la AP-9 en el nudo de Bomberos, a unos cientos de metros del lugar donde apareció el cuerpo. El coche de la víctima, un Smart, permaneció varios días estacionado y precintado por la Guardia Civil en un lateral de la PO-531.

Una de las hipótesis que se investigan es que la víctima fue atropellada en ese punto y arrastrada por el camión durante cerca de 300 metros, hasta quedar tendida en la calzada. El conductor del tráiler, que circulaba en dirección norte hacia Vilagarcía, no se detuvo tras el atropello y abandonó la zona.

Noticias relacionadas

Con varios testimonios y los indicios recogidos en la vía, se intenta esclarecer si el camionero fue consciente de que había atropellado a la víctima o si arrancó sin advertir que llevaba su cuerpo a rastras.