Pontón anuncia una propuesta de nuevo estatus político para Galicia en este año

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, anunció este domingo en Pontevedra que su formación pondrá sobre la mesa antes de que termine el año una propuesta de nuevo estatus político para Galicia. El objetivo, según explicó, será avanzar hacia el reconocimiento plurinacional del Estado y de Galicia como nación, así como reclamar el derecho de los gallegos y gallegas a decidir sobre las cuestiones que afectan a su futuro.

Pontón realizó este anuncio durante el acto organizado por el Bloque para conmemorar el aniversario del plebiscito del Estatuto de 1936, una fecha que el nacionalismo gallego reivindica como símbolo de la voluntad histórica de autogobierno del país. En su intervención, defendió que Galicia necesita «ferramentas máis potentes» para mejorar la vida de la ciudadanía y para tomar decisiones propias «sen interferencias centralistas».

La líder nacionalista sostuvo que el nuevo marco político que propone el BNG debe permitir que Galicia tenga mayor capacidad de decisión en materias estratégicas y más control sobre sus recursos. «Un novo status para Galiza que di si a que os galegos e galegas teñamos na nosa man a posibilidade de tomar aquelas decisións que nos afectan no noso día a día sen interferencias centralistas, que di si a ter a chave dos nosos cartos aquí e non en Madrid e, en definitiva, que di si a Galiza», afirmó.

Pontón vinculó esta propuesta con el espíritu del Estatuto de 1936, aprobado en plebiscito el 28 de junio de aquel año, poco antes del golpe de Estado y de la guerra civil. Recordó que entonces miles de gallegos acudieron a las urnas para respaldar un nuevo marco de autogobierno que, en sus palabras, abría la puerta a «gobernar a nosa terra». Aquel proyecto, añadió, fue interrumpido «polo fascismo, que arrasou cunha xeración decisiva para a historia de Galicia».

Público asistente al acto en Pontevedra. | GUSTAVO SANTOS

La portavoz del BNG también cargó contra el actual modelo estatutario, que definió como «un traxe estreito» para Galicia y que, según denunció, ni siquiera se cumple en su totalidad. En este sentido, acusó al Partido Popular de actuar con «subordinación a Madrid» y de convertir a Galicia en «unha nacionalidade histórica de segunda». Pontón contrapuso la evolución del autogobierno gallego con la de Euskadi y Cataluña, comunidades que, según señaló, han ampliado sus competencias en las últimas décadas mientras Galicia ha quedado rezagada.

En concreto, afirmó que durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda Galicia apenas incorporó una competencia, «e non completa», en 17 años. Frente a esa situación, anunció que el BNG impulsará una agenda institucional y social para reclamar tanto el cumplimiento del actual Estatuto como la transferencia de más de 50 competencias pendientes o ya asumidas por otras comunidades.

Entre esas materias citó el ferrocarril, las autopistas, los puertos de interés general, los aeropuertos, el tráfico, la meteorología, la inspección de trabajo, el salvamento marítimo, la lucha contra la contaminación marina, el ingreso mínimo vital, la inmigración o la energía. Pontón defendió que todas ellas tienen una incidencia directa en la vida cotidiana y en la capacidad de Galicia para responder a sus propios problemas.

Castelao, Bóveda y la memoria histórica

La dirigente nacionalista dedicó también parte de su discurso a la memoria histórica. Reivindicó figuras como Castelao y Alexandre Bóveda, así como el papel de numerosas mujeres vinculadas al galleguismo, la enseñanza, la ciencia, el deporte, la cultura y el feminismo, muchas de ellas relegadas durante décadas por el relato oficial.

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En este sentido, acusó además al PP de hipocresía por reivindicar públicamente a Castelao y Bóveda durante la inauguración de la exposición del cuadro «A derradeira leicción do mestre» mientras, según dijo, les niega el reconocimiento político que merecen. Criticó que los populares rechazasen reconocer a Castelao como primer presidente de Galicia en el exilio y que votasen en contra de oficializar el Día de la Galicia Mártir.