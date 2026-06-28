La hija de Alexandre Bóveda reaparece en el Museo de Pontevedra en el concierto por Castelao tras su ausencia en la inauguración

La hija de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, asistió ayer al Museo de Pontevedra para presenciar el concierto de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra organizado con motivo de la exposición «Castelao. A derradeira leición do mestre», una cita cargada de simbolismo por la relación histórica entre Castelao, Bóveda y la propia agrupación coral. Su presencia cobró especial relevancia después de que días atrás decidiese no acudir a la inauguración oficial de la muestra, en protesta por la presencia institucional de representantes a los que reprochó su posición en materia de memoria democrática.

El acto se celebró a las 19.00 horas en el Edificio Castelao y contó también con la asistencia del vicepresidente de la Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, cabeza del PP local. Amalia Bóveda ya había avanzado que visitaría la exposición en otra ocasión junto a su familia, pese a declinar participar en la apertura oficial por motivos que definió como de «dignidad y coherencia cívica y política».

La exposición gira en torno a una de las obras más emblemáticas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, «A derradeira leición do mestre», pintada en 1945 y vinculada directamente a la figura de Alexandre Bóveda, fusilado el 17 de agosto de 1936. Castelao puso el rostro de Bóveda al maestro asesinado del cuadro, convirtiéndolo en símbolo de la represión y del martirio galleguista.

En los primeros años de la agrupación coincidieron Castelao y Alexandre Bóveda. / Gustavo Santos / FDV

La elección de la Coral Polifónica de Pontevedra para este concierto no fue casual. En los primeros años de la agrupación coincidieron Castelao, que llegó a presidir la entidad entre 1929 y 1932, y Alexandre Bóveda. Aquel espacio cultural fue también uno de los lugares donde ambos reforzaron una amistad que después derivó en militancia compartida dentro del Partido Galeguista.

Bajo la dirección de Nanette Sánchez Ordaz, la coral ofreció un repertorio con polifonía renacentista y profana, música sacra y canción gallega. El programa incluyó piezas basadas en letras populares y poemas de autores como Rosalía de Castro, Álvaro de las Casas o Curros Enríquez, además de obras de distintos periodos entre los siglos XIV y XX.

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El concierto se cerró con «A Castelao», una composición de Xosé Carlos Seráns a partir de un poema de Manuel María, en una velada que conectó música, memoria y galeguismo en torno a una exposición que podrá visitarse en el Museo de Pontevedra hasta el 27 de septiembre.