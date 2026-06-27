Roca Rey, Talavante, Urdiales, Castella, Luque y Marco Pérez forman el cartel taurino de La Peregrina

La feria de la Peregrina ya conoce el cartel de sus festejos taurinos. Dos corridas de alto nivel que contarán con matadores de renombre en el panorama. El acto de presentación fue oficiado por el periodista Ramón Rozas, y contó con la presencia de Pablo Lozano, empresario de la plaza; Diego Urdiales, torero que debutará en el coso de San Roque este mes de agosto; Nacho de la Serna, crítico taurino y autor del libro De barro y oro, obra que presentaba frente al público pontevedrés y que contó con bastantes interesados.

Un coloquio emotivo en que, a través de la obra del madrileño, se conversó sobre el lado más íntimo de los toreros a lo largo de la historia con un libro que refleja conversaciones muy personales con toreros retirados sobre sus diferentes historias vitales y trayectorias. Muy sentida la confesión del diestro riojano, que confesó tener episodios de ansiedad en el presente, motivados desde el éxito de sus últimas faenas, y que fue muy valorada por el centenar de fanáticos que acudieron al evento en el Liceo Casino.

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El primer día de corridas, el sábado, 8 de agosto, con toros de la ganadería de Alcurrucén, contará con Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Luque como cabezas de cartel. La segunda cita, del domingo, 9 de agosto, contará con Alejandro Talavante, Roca Rey y Marco Pérez, debutante en A Boa Vila, como protagonistas. En dicha corrida se lidiarán toros de la ganadería de Victoriano del Río. A los dos carteles, en pleno furor de las fiestas de la ciudad, se les suma el prólogo, con la becerrada popular que tendrá lugar en la plaza de toros de Pontevedra el próximo sábado, 4 de julio.