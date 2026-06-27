Pontevedra, ejemplo local de centros comerciales abiertos

La Xunta de Galicia puso este sábado en valor en Pontevedra el papel de los centros comerciales abiertos como herramienta de dinamización del comercio local y de apoyo a los pequeños negocios. El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participó en distintas actividades organizadas en la ciudad por el CCA Zona Monumental y por el nuevo CCA Pontevedra.

Alén asistió primero a las propuestas incluidas en la campaña Xa é verán nas Galerías Oliva, impulsada por el Centro Comercial Aberto Zona Monumental con apoyo del Gobierno gallego. La iniciativa, que finalizó este sábado, tuvo como objetivo incentivar la actividad comercial mediante actividades gratuitas vinculadas a las compras realizadas en los establecimientos participantes.

Durante los siete días de duración de la campaña se programaron clases de danza oriental, yoga y baile, un desfile de peluquería, una degustación de cafés y chocolates del mundo, la presentación del libro Los ojos a través del caos, de Marta Abal, y exhibiciones de baile flamenco y latino. También se desarrolló una actividad de cocina dirigida al público infantil. Además, los clientes pudieron participar hasta las 13.30 horas en una ruleta de premios con vales de compra.

Posteriormente, el director xeral acudió al inicio de la campaña de rebajas promovida por el nuevo Centro Comercial Aberto Pontevedra, impulsado por Aempe. Esta acción busca reforzar el comercio de proximidad mediante la difusión de material gráfico y la promoción digital de las rebajas en los pequeños comercios.

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Alén destacó que estas iniciativas se enmarcan en los objetivos del Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030.