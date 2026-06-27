Pontevedra celebró un Orgullo multitudinario con fiesta, manifiesto y memoria contra el franquismo

El parque de As Palmeiras se convirtió este sábado en el epicentro del Orgullo en Pontevedra, con una jornada que combinó música, ambiente festivo, actividades para todos los públicos y reivindicación LGTBIQ+. La Festa do Orgullo PTV+ 2026 reunió desde el mediodía a decenas de personas en un espacio abierto y diverso, en el que no faltaron las banderas arcoíris, los encuentros vecinales, los puestos informativos y las actuaciones en directo, en un ambiente marcado por la convivencia.

La celebración puso el broche al mes del Orgullo en Pontevedra y tuvo su momento más reivindicativo con la manifestación del Orgullo, convocada bajo el lema «Con Franco NON viviamos mellor». La marcha salió de la plaza del Concello y regresó al mismo punto para la lectura del manifiesto, que también se realizó en lengua de signos.

El mensaje escogido para la movilización buscó recordar la represión sufrida por las personas LGTBIQ+ durante la dictadura y responder a los discursos que idealizan aquel periodo. La jornada reivindicó la memoria de quienes lucharon para que hoy la comunidad pueda vivir con derechos, libertad y visibilidad, en un contexto en el que los colectivos alertan de posibles retrocesos sociales.

El parque de As Palmeiras acogió diferentes actividades de reivindicación en Pontevedra. / Gustavo Santos / FDV

La programación arrancó a las 13.00 horas con Mamma mía! - Happy Singers y continuó con el vermú musical de Projecto Mourente. Después, As Palmeiras acogió un xantar diverso con música y ambiente festivo, antes de dar paso por la tarde a Duendeneta Dilleis, que animó una de las franjas más concurridas del día.

Tras la manifestación y la lectura del manifiesto, la fiesta continuó con el Drag Show de Kelly Amethyst y Escarlatina Pier, seguido del concierto Menos mal!, de Montedapena. La programación nocturna se completó con Señora DJ y Gorllitox, antes del cierre previsto de la celebración, que prolongó el ambiente festivo hasta la madrugada.

Durante toda la jornada funcionó un Punto Arco Iris y hubo presencia de colectivos como Avante LGTBI+ Pontevedra y Arelas, asociación de familias de menores y juventud trans de Galicia. Sus puestos informativos reforzaron el carácter social y reivindicativo de una cita que llenó As Palmeiras de color, convivencia y memoria.

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El ambiente familiar durante las primeras horas, las actuaciones sobre el escenario y la participación de público de distintas edades marcaron una jornada que convirtió el centro de Pontevedra en un espacio de celebración, pero también de defensa de los derechos LGTBIQ+.