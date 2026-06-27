El plan de renovación de firmes de Pontevedra llega a Doce de Novembro

El Concello de Pontevedra continuará la próxima semana con el despliegue del mayor plan de reposición de firmes de la historia del municipio, una actuación dotada con más de 4,4 millones de euros que permitirá mejorar cerca de 40 kilómetros lineales de vías en el centro urbano, los barrios, el entorno periurbano, el rural y los parques empresariales.

La nueva fase comenzará el lunes en la calle Doce de Novembro, donde se ejecutarán trabajos de fresado y asfaltado hasta el miércoles 1 de julio. La intervención se centrará en el tramo comprendido entre las rotondas de Teixoeira-Hortas y Loureiro Crespo. Para minimizar las afecciones al tráfico, la Policía Local ha diseñado un plan especial de movilidad durante esas tres jornadas. El sentido de circulación José Malvar-Eduardo Pondal permanecerá siempre abierto, mientras que el tráfico en dirección contraria será desviado hacia el barrio de A Parda.

De forma paralela, el Concello ya ha iniciado las actuaciones en el rural, bajo la coordinación de la concejala responsable de las parroquias, María José Abilleira. Los trabajos comenzaron el pasado jueves en Campañó, en los lugares de Banqueira y Barragáns. Posteriormente, los equipos se trasladarán a Salcedo, con intervenciones previstas en Birrete, Laxiñas y el acceso al nuevo campo de fútbol.

Una vez completadas estas actuaciones, la maquinaria entrará en los polígonos empresariales de O Campiño y O Vao, donde está prevista la renovación del 100% de la superficie rodada.

En el ámbito urbano, tras Doce de Novembro, las obras avanzarán hacia las calles José Adrio y José Malvar, así como al entorno del puente de Os Tirantes y la calle Cobián Roffignac, entre otros puntos. El cronograma general tiene un plazo estimado de cuatro meses y medio.

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El contrato, con una adjudicación total de 4.444.436 euros, está dividido en cuatro lotes para facilitar una actuación simultánea. E.C. Casas asumirá las obras en el centro, barrios y entorno periurbano, con más de 2,2 millones, mientras que COVSA se encargará del rural y de los parques empresariales, por unos 2,1 millones.