Cerdedo Cotobade avanza en la futura plaza de San Xurxo de Sacos

El Concello de Cerdedo Cotobade ha completado los trámites administrativos y urbanísticos necesarios para seguir avanzando en la creación de la futura plaza pública en el entorno de las ruinas de la iglesia de San Xurxo de Sacos. Se trata de una actuación orientada a recuperar, dignificar y poner en valor un enclave de especial relevancia histórica y patrimonial, al tiempo que se habilita un nuevo espacio de estancia, convivencia y encuentro para la vecindad.

El proyecto da ahora un paso decisivo después de que el Plan Especial de Dotaciones para la implantación de la plaza haya quedado inscrito en el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico de Galicia. Esta inscripción otorga plena eficacia administrativa al instrumento urbanístico, aprobado de forma definitiva, y permite al Concello continuar con las siguientes fases necesarias para materializar la actuación sobre el terreno.

A este avance se suma otro trámite considerado clave: la finalización del proceso de expropiación de la titularidad de los terrenos afectados. Con este procedimiento ya completado, la administración municipal dispone de los suelos precisos para desarrollar la intervención prevista en la zona inmediata a las ruinas de la iglesia. La culminación de ambos pasos despeja así el camino para que el proyecto pueda seguir su recorrido administrativo y técnico.

La futura plaza se ubicará en un ámbito de alto valor histórico, vinculado a las ruinas de San Xurxo de Sacos, con el objetivo de mejorar su integración en el entorno, favorecer su conservación y reforzar su papel como referencia patrimonial del municipio. La actuación busca transformar este espacio en una zona pública de calidad, accesible y adecuada para el disfrute tanto de los vecinos como de las personas que se acerquen a visitar este enclave.

El alcalde, Jorge Cubela, destacó que la culminación de estos trámites supone «un paso fundamental» para hacer realidad un proyecto «muy demandado» por la ciudadanía. Según señaló, la intervención permitirá recuperar un lugar de gran valor patrimonial y ponerlo al servicio de la vecindad, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la imagen y la funcionalidad del entorno.

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Cubela subrayó además que la recuperación de la zona de las ruinas constituye una actuación estratégica dentro de la política municipal de protección y valorización del patrimonio histórico. En este sentido, defendió que el proyecto no solo servirá para conservar y dignificar un bien ligado a la memoria colectiva de San Xurxo de Sacos, sino también para generar nuevos espacios públicos de calidad que favorezcan la convivencia, el uso social del patrimonio y la dinamización del municipio.