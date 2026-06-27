El bar del uruguayo que anima a España en Pontevedra: «Ahora me queda defender a muerte a La Roja»

Hay partidos que se ven con una bandera y otros con dos. A Jorge Federico Rey, uruguayo al frente del Bar Merrys de Pontevedra, el España-Uruguay del Mundial le pilló con el corazón partido. Por un lado, su país de origen; por otro, la tierra en la que lleva 24 años y en la que ha hecho vida, barrio y clientela. Ganó España, cayó Uruguay y el Mundial cambió también para los bares de Pontevedra. Con el triunfo, se acabaron las madrugadas imposibles y llega el horario bueno, el de las 21.00 horas, el de la terraza, la bebida y el fútbol visto con la mejor compañía.

«Ahora me queda España. A defender a muerte a la Selección», resume Jorge, todavía entre el vacile sano de sus clientes y la resaca emocional de un partido especial. El suyo no es un local grande, pero sí uno de esos bares donde el fútbol se vive de cerca. En el anterior encuentro de la selección, ante Arabia, llegaron a reunirse unas 70 personas. «Tengo una afición muy futbolera», explica. La pantalla sale a la terraza, el altavoz acompaña y, si el tiempo ayuda, el partido se convierte en una pequeña grada de barrio.

La casualidad, en este caso, redondea la historia. «El corazón un poquito dividido», admite. Pero también lo tiene claro: «Ganara quien ganara iba a salir contento». Ahora, con Uruguay fuera del camino, el Bar Merrys se prepara para seguir empujando a la selección española. Y sus clientes, dice, no perdonan el pique: «Es el pique sano, lo bonito del fútbol».

De ahora en adelante, todos los partidos a las 21.00

El cambio de horario es clave para la hostelería. El partido ante el combinado charrúa fue a las dos de la madrugada, una hora complicada para cualquier negocio. Jorge recuerda que él tiene que cerrar a las tres y que no siempre compensa estirar la noche. Otra cosa son los partidos de tarde o de prime time. «Los partidos de las seis de la tarde suben muchísimo», cuenta. A las nueve, en plena hora de cena y con el Mundial ya en eliminatorias, la expectativa crece.

El Mundial cambia de hora y los bares de Pontevedra esperan llenar con España. / Gustavo Santos / FDV

En el Merrys no hay cocina, pero sí complicidad con los locales de tapeo de enfrente. Los clientes piden comida, se la sirven en la mesa y la terraza funciona como punto de encuentro. «Somos muy familiares. Más que clientes, son familia», dice Jorge. Allí se mezclan vecinos de toda la vida, jóvenes, gente mayor y aficionados de distintas nacionalidades. En días de Mundial, asegura, han pasado brasileños, alemanes y habituales con camisetas, banderas o la cara pintada. «Mundial total», bromea.

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La misma sensación se repite en otros bares de Pontevedra. En la Cafetería Stratos, Pilar Villaverde no abrió para el partido de madrugada. «Los horarios se complican», señala. Hubo clientes que preguntaron, pero ella no lo vio claro: «La gente decía que sí, que sí, pero después se marchaban para casa». El jueves, en cambio, espera otra cosa. «Va a haber mucha gente seguro», afirma. Su local, cuenta, es «mucho de fútbol», con una clientela fija y cada vez más juventud entre los habituales. España ha cambiado la madrugada por el horario de máxima audiencia y en Pontevedra los bares ya miran a la pantalla. Para unos será una noche de selección, para otros, también de caja.