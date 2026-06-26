Un verano lleno de magia, música, cine y fiestas

Música en la calle, cine al aire libre, magia, teatro, exposiciones y fiestas populares llenarán Sanxenxo durante todo el verano. La programación cultural arrancará el póximo viernes 3 de julio y se prolongará hasta finales de septiembre con propuestas pensadas para todos los públicos y repartidas por las siete parroquias del municipio.

Uno de los ejes de la agenda será el impulso de los tardeos musicales en distintos puntos de Portonovo y Sanxenxo, además de los Concertos na Rúa, que sumarán más de una veintena de actuaciones en plazas y espacios públicos. También regresará el III Ciclo Internacional de Maxia de Sanxenxo, con cinco funciones, y el ciclo Cine na Rúa, con proyecciones como Buffalo Kids, Wallace y Gromit, Odio el verano, Rondallas y La familia Benetón.

La cultura gallega tendrá un peso destacado con ocho grandes espectáculos, entre ellos He Crass, O Camiño do Amor, Queiman e Pousa, Coribantes, Óscar Ibáñez, Xurxo Fernandes, Brath y Quimera. La tradición también contará con citas como Portugal no Camiño, la IX Muiñada Soalleira de Dorrón, la Feira de Produtos Galegos, el XI Certame de Pintura Rápida, la Festa Labrega de Bordóns o las Xornadas Sanxenxo na Historia.

La programación incluye además propuestas juveniles y urbanas como Urban Feira, Oceanis Festival 2026, el Mundial de Colchonetas o la Milla Vila de Sanxenxo. A ellas se suman fiestas gastronómicas y populares, exposiciones y espectáculos de circo, acrobacias, narración oral y clown.

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El edil de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, señaló que «a programación arranca o 3 de xullo e non para ata finais de setembro» y agradeció «a implicación de colectivos e asociacións do municipio».