Sanxenxo
Un verano lleno de magia, música, cine y fiestas
La programación arrancará el 3 de julio y se extenderá hasta finales de septiembre
H.D.
Música en la calle, cine al aire libre, magia, teatro, exposiciones y fiestas populares llenarán Sanxenxo durante todo el verano. La programación cultural arrancará el póximo viernes 3 de julio y se prolongará hasta finales de septiembre con propuestas pensadas para todos los públicos y repartidas por las siete parroquias del municipio.
Uno de los ejes de la agenda será el impulso de los tardeos musicales en distintos puntos de Portonovo y Sanxenxo, además de los Concertos na Rúa, que sumarán más de una veintena de actuaciones en plazas y espacios públicos. También regresará el III Ciclo Internacional de Maxia de Sanxenxo, con cinco funciones, y el ciclo Cine na Rúa, con proyecciones como Buffalo Kids, Wallace y Gromit, Odio el verano, Rondallas y La familia Benetón.
La cultura gallega tendrá un peso destacado con ocho grandes espectáculos, entre ellos He Crass, O Camiño do Amor, Queiman e Pousa, Coribantes, Óscar Ibáñez, Xurxo Fernandes, Brath y Quimera. La tradición también contará con citas como Portugal no Camiño, la IX Muiñada Soalleira de Dorrón, la Feira de Produtos Galegos, el XI Certame de Pintura Rápida, la Festa Labrega de Bordóns o las Xornadas Sanxenxo na Historia.
La programación incluye además propuestas juveniles y urbanas como Urban Feira, Oceanis Festival 2026, el Mundial de Colchonetas o la Milla Vila de Sanxenxo. A ellas se suman fiestas gastronómicas y populares, exposiciones y espectáculos de circo, acrobacias, narración oral y clown.
El edil de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, señaló que «a programación arranca o 3 de xullo e non para ata finais de setembro» y agradeció «a implicación de colectivos e asociacións do municipio».
Suscríbete para seguir leyendo
- La hija de Alexandre Bóveda no acudirá a la inauguración de la exposición del cuadro de Castelao
- El asalto a un hotel de Sanxenxo destapa una banda especializada en robos a bancos por toda España
- «Los comentarios me dan igual, no me conocen y no saben cómo soy»
- La Diputación de Pontevedra invierte 540.000 euros en mejorar la carretera EP-1201 en Marín
- La zapatería Pedestal de Pontevedra celebra ocho décadas de historia y resistencia comercial
- Tres toneladas de sardina sin registrar acaban intervenidas en un control pesquero en Portonovo
- «King Omar», 20 años de un kebab de Pontevedra con fama nacional
- El acusado de intentar matar a su ex con una lanza en Vigo niega el ataque: «Si la hubiese agredido, habría sido más radical»