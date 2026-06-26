Temor en Marín por la desaparición de una familia en el terremoto de Venezuela

La preocupación y la esperanza caminan por las calles de Marín. Cuatro convecinos del municipio se encuentran desaparecidos por el terremoto que sacudió Venezuela este jueves 25 de junio. Se trata de Yhosvany Hernández, Adela Taberneiro, Ulises Adrián Hernández y Lia Fernanda Hernández, que se encontraban de viaje familiar en La Guaira, localidad más afectada por el terremoto, con la mala suerte de vivir una catástrofe que supera los 235 muertos y 4.500 heridos en los últimos recuentos.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, trasladó este lunes la solidaridad del Concello con las personas afectadas por el terremoto en Venezuela y, de manera especial, con una familia residente en el municipio de la que no se tienen noticias. Según explicó, se trata de una familia con niños escolarizados en Marín y con arraigo en la localidad, que había viajado a Venezuela tras finalizar el curso escolar para reunirse con sus seres queridos. El padre desarrollaba su actividad como entrenador en el Marinenses Hockey Club y los hijos, alumnos del Colegio La Inmaculada de Marín, también participaban en el área deportiva de la ciudad.

Ramallo señaló que el Concello intentará recabar toda la información posible a través de los organismos oficiales, aunque reconoció que la situación sigue siendo «caótica». La regidora expresó su apoyo a todas las personas que están sufriendo las consecuencias del terremoto y ofreció la ayuda de la administración local «en la medida de sus posibilidades».

Desde el centro escolar de Marín, en que estudiaban los menores de edad, quisieron trasladar su apoyo, cercanía y solidaridad a una familia de su comunidad educativa que atravesaba momentos de enorme angustia en Venezuela, especialmente por la situación de sus niños y niñas. A través de un comunicado, el colegio expresó su cariño y acompañamiento, compartió la preocupación y el dolor de los afectados y mantuvo la esperanza de que todo pudiera tener un final feliz. Asimismo, la comunidad educativa aseguró que rezaba por las personas afectadas y sus familias, deseando que pronto llegaran buenas noticias, y recordó que no estaban solos, ya que toda la comunidad educativa estaba con ellos.

Cuenta bancaria de apoyo y minuto de silencio

El Concello de Marín expresó su apoyo a una familia del municipio afectada por la situación en Venezuela, donde se encontraba de viaje con sus seres queridos. La administración local aseguró que mantiene contacto con las instituciones competentes para ayudar en lo posible y convocará un minuto de silencio el lunes a las 12.00 horas en solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas afectadas.

Desde la Diputación de Pontevedra se sumaron a la condolencias públicas y antes del pleno priovincial, convocado para la mañana de este viernes, se llevó a cabo un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Un minuto de silencio muy emotivo, en la puerta del Pazo Provincial. / Hugo de Dios

El presidente de la Asociación de Venezolanos en Pontevedra (Asovedra) ha señalado la «angustia inmensa» vivida en las últimas horas, cuando han registrado más de «ochenta o noventa» comunicaciones internas de familias venezolanas residentes en el área de Pontevedra para conocer la situación de sus familiares en tiempo real. De hecho, como confirma Osorio a FARO, una de esas llamadas se trataba de una persona emigrada a Galicia que buscaba a uno de sus familiares y que apareció con vida a lo largo del mediodía. Dicho aparecido ni era galelgo ni residía en Galicia.

Además, registraron un número importante de llamadas solicitando información o mostrando su disposición a colaborar. En ese sentido, Manuel Osorio apunta a que ya se ha creado una cuenta bancaria para recabar donaciones que irán destinadas a las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia: labores de rescate, atención sanitaria y material médico. El IBAN de dicha cuenta es ES15 0049 6766 83 2010046761. Como señalan desde la propia organización, «Cada euro suma. Cada donación cuenta. Cada gesto de solidaridad lleva esperanza a Venezuela».

Esta iniciativa solidaria constituye la primera fase que quieren llevar a cabo desde Asovedra. La segunda fase, que por problemas logísticos no se puede implementar de forma inmediata, se concentraría en la organización de recogidas de alimentos no perecederos y/o medicamentos para poder socorrer a los más necesitados en una situación tan extrema como la vivida en Venezuela.

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