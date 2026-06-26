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El restaurante «O Laberinto» se suma al sello Galicia Calidade

El restaurante eleva a 35 los establecimientos turísticos con servicios certificados por la marca de garantía autonómica

El puerto de Sanxenxo suma un nuevo reclamo gastronómico.

El puerto de Sanxenxo suma un nuevo reclamo gastronómico. / FdV

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H.D.

Sanxenxo

El restaurante O Laberinto, situado en el puerto de Sanxenxo, acaba de incorporarse a Galicia Calidade, el sello de garantía que distingue productos y servicios vinculados a la excelencia gallega. El establecimiento pontevedrés, conocido por su cocina centrada en pescados y mariscos de la zona y por sus vistas a la costa, se suma así a la red de negocios certificados por la marca.

La entrega del distintivo tuvo lugar este viernes en el propio local, en un acto en el que participaron el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la directora gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez. Durante la visita se formalizó también el contrato de adhesión del restaurante.

Con esta incorporación, Galicia Calidade alcanza los 35 establecimientos con servicios certificados, de los que 30 pertenecen al ámbito de la restauración, en muchos casos combinada con hospedaje. En Sanxenxo, la marca cuenta ya con cinco negocios turísticos certificados en el sector gastronómico: O Berberecho, Hotel Nanín, Gran Talaso Hotel Sanxenxo, Nauta Sanxenxo y ahora O Laberinto. Nauta Sanxenxo dispone además de la distinción en el apartado de actividades náuticas deportivas.

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Merelles agradeció al restaurante su apuesta por una «marca de referencia y de reconocido prestigio a nivel nacional». También sostuvo que la certificación ayudará a O Laberinto a «posicionarse mejor» entre los miles de visitantes que cada año recibe Sanxenxo. Galicia Calidade suma en la actualidad 148 empresas certificadas de distintos sectores de la economía gallega.

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