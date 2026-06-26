Pontevedra supera los 16.500 pensionistas y tiene la pensión media más alta de la comarca

Pontevedra cerró 2025 con 16.546 pensionistas y una pensión media de 1.469,09 euros, la más alta de los catorce concellos de la comarca. La ciudad concentra casi cuatro de cada diez perceptores del área pontevedresa, el 38,8% de un total comarcal que asciende a 42.698 personas.

El dato confirma el peso de la capital en el mapa de las pensiones de la comarca, pero también refleja una tendencia de fondo: cada vez hay más pensionistas y las cuantías medias han crecido con fuerza en los últimos años. En el caso de Pontevedra, el número de perceptores aumentó un 1,5% en el último año, al pasar de 16.294 en 2024 a 16.546 en 2025. Son 252 pensionistas más en solo doce meses.

La evolución es más clara si se amplía el foco temporal. En los últimos cinco años, Pontevedra ganó 1.102 pensionistas, un 7,1% más que en 2020. En una década, el incremento fue de 2.017 personas, lo que supone una subida del 13,9% respecto a 2015.

La pensión media ha crecido todavía más. En 2020 se situaba en 1.130,35 euros, por lo que en cinco años ha aumentado un 30%. Frente a 2015, cuando la prestación media era de 973,04 euros, la subida acumulada alcanza el 51%. En términos absolutos, la pensión media en la ciudad es hoy 496 euros más alta que hace diez años.

La brecha entre hombres y mujeres continúa siendo uno de los datos más destacados. En Pontevedra hay más mujeres pensionistas que hombres: 8.681 frente a 7.865. Ellas representan el 52,5% del total. Sin embargo, cobran de media bastante menos. La pensión media masculina alcanza los 1.636,20 euros, mientras que la femenina se queda en 1.317,69 euros. La diferencia es de 318,51 euros al mes.

Pese a esa distancia, las pensiones de las mujeres son las que más han crecido en la última década. Desde 2015, la cuantía media femenina aumentó un 61,5%, frente al 44,3% de la masculina. La evolución reduce parcialmente la brecha, aunque no la elimina.

Por edades, el grupo más numeroso es el de los pensionistas de 65 a 74 años, con 6.293 personas. Le siguen los de 75 a 84 años, con 4.972; los menores de 65, con 2.758, y los de 85 o más años, con 2.523.

El tramo que más crece es el de 75 a 84 años. En Pontevedra aumentó un 21,5% en los últimos cinco años y un 29,4% en la última década. En cambio, los pensionistas menores de 65 años bajan: son 2.758 en 2025, un 7,1% menos que en 2020 y un 11,9% menos que en 2015.

También hay diferencias relevantes en las cuantías según la edad. La pensión media más elevada corresponde al grupo de 65 a 74 años, con 1.709,27 euros. Después figuran los pensionistas de 75 a 84 años, con 1.495,54 euros; los de 85 o más, con 1.243 euros, y los menores de 65, con 1.080,24 euros.

Datos comarcales

En el conjunto de la comarca, los catorce concellos suman 42.698 pensionistas en 2025, con una pensión media de 1.324,90 euros. Pontevedra se sitúa, por tanto, 144,19 euros por encima de la media comarcal.

El número de perceptores también ha aumentado en el conjunto del área, aunque a un ritmo inferior al de la capital. Desde 2020, la comarca ganó un 4,7% de pensionistas, frente al 7,1% registrado en Pontevedra. En los últimos diez años, el incremento comarcal fue del 8,5%, también por debajo del 13,9% de la ciudad.

La cuantía media, en cambio, ha evolucionado de forma muy similar. La pensión media comarcal pasó de 1.015,53 euros en 2020 a 1.324,90 en 2025, lo que supone un incremento del 30,5%. En diez años, desde los 882,82 euros de 2015, el aumento acumulado es del 50,1%.

Después de Pontevedra, los concellos con más pensionistas son Marín, con 5.390; Sanxenxo, con 4.367, y Poio, con 3.677. En el extremo contrario se sitúan los municipios más pequeños y envejecidos del interior, con volúmenes mucho más reducidos. En cuanto a las cuantías, Marín sigue de cerca a la Boa Vila, con 1.455,98 euros. A continuación, Poio, con 1.336,43 euros. En la parte baja de la tabla se encuentra A Lama, con 925,15 euros, seguida de Moraña, con 1.054,43, y Cuntis, con 1.068,82.

La evolución por municipios muestra comportamientos muy distintos. En la última década, Poio fue el concello donde más creció el número de pensionistas, con un aumento del 20,3%. También subieron con fuerza Pontevedra, con un 13,9%, y Sanxenxo, con un 12,4%. En cambio, perdieron pensionistas A Lama, con un descenso del 11,3%; Campo Lameiro, con un 10,8 % menos; Cerdedo Cotobade, con una caída del 8,9%, y Cuntis, con un 6% menos.

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Estos datos reflejan dos dinámicas distintas dentro de la misma comarca. Por un lado, los concellos más urbanos o próximos al eje Pontevedra-Poio-Marín concentran mayor volumen de pensionistas y pensiones medias más elevadas. Por otro, varios municipios del interior pierden perceptores, pero mantienen cuantías notablemente más bajas, lo que evidencia una brecha territorial dentro del propio ámbito comarcal.n