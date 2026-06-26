Saneamiento en Pontevedra
El nuevo colector del río dos Gafos estará listo antes del otoño
Las obras de sustitución del tubo comenzarán en unos días y costarán algo más de 750.000 euros
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció este viernes la tramitación por emergencia de las obras de renovación del colector de saneamiento del río dos Gafos en el entorno de la estación de autobuses.
El Concello recibió este jueves la autorización de Augas de Galicia, por lo que el regidor firmó el decreto que permite iniciar la actuación con carácter prioritario.
Los trabajos, adjudicados a Viaqua por 752.314,78 euros, consistirán en sustituir un tubo de 400 milímetros por otro de 500, lo que aumentará de forma notable la capacidad del colector. La intervención afectará a unos 360 metros, divididos en dos tramos, y permitirá desviar las aguas que ahora circulan por el conducto situado dentro del cauce.
Lores explicó que la obra debe realizarse en verano, antes de que aumente el caudal del río con las lluvias de otoño. Aunque el expediente contempla un plazo máximo de seis meses, el alcalde confía en que esté ejecutada antes.
El Concello justifica la emergencia por la existencia de vertidos procedentes de Vilaboa y O Campiño, que afectan a la flora y fauna del río. El objetivo es reducir la contaminación y completar un tramo pendiente del saneamiento del Gafos.
El alcalde avanzó también que en el futuro está prevista una duplicación del colector desde Rosalía de Castro hasta la desembocadura.
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