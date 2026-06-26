Infraestructuras, montes y temporales: el pleno divide a la Diputación de Pontevedra

La reparación de los daños causados por los temporales del pasado invierno centró el debate político del pleno de la Diputación de Pontevedra, que aprobó una moción del PP para reclamar al Gobierno central que resuelva las solicitudes de ayuda presentadas por 23 concellos de la provincia, por un importe total de 16 millones de euros. La iniciativa salió adelante con los votos del Partido Popular y del BNG, mientras que el PSOE se posicionó en contra.

Los populares exigieron al Ministerio de Política Territorial «instrucciones claras e información precisa» sobre una convocatoria que, según denunciaron, llegó primero a los concellos por correo electrónico y generó dudas sobre quién podía optar finalmente a los fondos. El PSOE replicó que el Gobierno de España ya había activado la tramitación y acusó a la Xunta de no haber declarado el nivel dos de emergencia, lo que, a su juicio, obligó al Estado a «actuar de oficio».

La sesión también aprobó una modificación de crédito superior a los cuatro millones de euros, financiada con remanente, para reforzar programas provinciales como +Aqua, que suma 2,24 millones, y Provincia Comunitaria, que incorpora 1,7 millones. El BNG se abstuvo y reclamó de nuevo que Pontevedra y Vigo reciban un incremento del 10% en sus convenios provinciales para corregir lo que César Mosquera definió como una «distorsión seria» en el reparto de fondos.

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El pleno dio luz verde, además, a proyectos de mejora viaria en Sanxenxo y As Neves y al programa transfronterizo Ribeiras Vivas, en el entorno del Miño. En cambio, fueron rechazadas las mociones del BNG sobre la exención del IBI a las comunidades de montes y la del PSOE para financiar rutas desde el aeropuerto de Peinador y reforzar la atención primaria.