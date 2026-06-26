Una guardia civil fuera de servicio salva la vida a un conductor que sufrió una parada en plena carretera en Mourente

Una guardia civil fuera de servicio auxilió el pasado viernes, 19 de junio, a un conductor de unos 60 años que se encontraba inconsciente y sin pulso en el interior de su vehículo, detenido en mitad de la carretera N-541, a la altura del punto kilométrico 89, en la parroquia de Mourente.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.00 horas, cuando la agente circulaba por la zona y observó un vehículo parado ocupando los dos carriles de la vía. Varias personas trataban de empujarlo para retirarlo de la calzada y evitar que interrumpiese el tráfico, mientras una mujer pedía auxilio visiblemente afectada.

Al llegar al lugar, la guardia civil y un policía nacional en prácticas que también se encontraba fuera de servicio y había presenciado la situación se identificaron e intentaron averiguar qué había ocurrido. En el interior del turismo encontraron a un varón de unos 60 años inconsciente, sentado en el asiento del conductor y apoyado sobre el volante.

Tras comprobar sus constantes vitales, observaron que el hombre no tenía pulso ni respiraba. De inmediato, ambos procedieron a sacarlo del vehículo y tumbarlo en una zona protegida del tráfico para iniciar las maniobras de reanimación.

La guardia civil realizó la maniobra frente-mentón para abrir la vía aérea, mientras el policía nacional en prácticas inició la reanimación cardiopulmonar, realizando relevos durante la asistencia. Después de aproximadamente siete minutos de maniobras, el hombre dio una profunda bocanada de aire y los agentes comprobaron que había recuperado el pulso.

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Minutos más tarde llegó al lugar una ambulancia, cuyos sanitarios lograron estabilizar al conductor antes de trasladarlo al hospital de Vigo.