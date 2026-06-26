La Brilat corona en Santiago a sus mejores patrullas

La Praza do Obradoiro volvió a convertirse en meta, escenario de entrega de premios y punto de encuentro para una de las pruebas más exigentes del calendario militar español. La Brigada Galicia VII, la BRILAT, clausuró en Santiago de Compostela la vigésimo quinta edición del Concurso de Patrullas Tui-Santiago, una cita que este año alcanzó sus bodas de plata y que reunió a 20 equipos participantes en un recorrido de 120 kilómetros siguiendo el trazado del Camiño Portugués.

La llegada a la capital gallega puso fin a una competición marcada por la resistencia física, la precisión técnica y el espíritu de unidad. El certamen, organizado por la Brilat, ha ido consolidándose con el paso de los años como una prueba de referencia dentro de las Fuerzas Armadas, no solo por la dureza de su recorrido, sino también por los valores que exige a quienes participan en ella, como el liderazgo, compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo y capacidad de sacrificio.

En esta edición especial, la prueba reforzó además su dimensión internacional con la presencia de cuatro delegaciones de ejércitos extranjeros. Estados Unidos, Portugal, Francia y Reino Unido estuvieron representados en una competición que, sin perder su raíz gallega y militar, ha ampliado su proyección más allá del ámbito nacional. La participación extranjera añadió un componente de convivencia e intercambio entre unidades, en un contexto de exigencia compartida.

El concurso consistió en una marcha rápida de 120 kilómetros con equipo y armamento reglamentario. A lo largo del itinerario, las patrullas tuvieron que enfrentarse a seis disciplinas individuales que pusieron a prueba capacidades muy distintas: tiro de precisión, paso de pista de obstáculos, lanzamiento de granadas, recorrido topográfico, recorrido cronometrado y paso de curso de agua sobre el río Lérez, en Pontevedra. Cada una de estas pruebas sumó tiempos y puntuaciones técnicas para configurar la clasificación final.

Entrega del galardón al equipo ganador, el Grupo Logístico VII. | BRILAT

El trazado, que une Tui con Santiago por el Camiño Portugués, añade a la competición un componente simbólico. Los participantes avanzan por una ruta histórica, pero hay que destacar que lo hacen bajo las condiciones propias de una prueba militar de alta exigencia. El peso del equipo, el armamento reglamentario, la acumulación de kilómetros y la necesidad de mantener la coordinación de la patrulla convierten el recorrido en un desafío constante.

Tras el cómputo global de los resultados, el Grupo Logístico VII se proclamó vencedor de la clasificación general absoluta. La segunda posición fue para el Batallón de Zapadores VII, mientras que el Tercio Norte de Infantería de Marina, con sede en Ferrol, completó el podio en tercer lugar.

La organización entregó también distinciones específicas a las patrullas que obtuvieron los mejores resultados en cada una de las seis pruebas individuales.

Uno de los momentos más emotivos de la clausura fue la concesión del Premio de Categoría Especial a la patrulla con la mayor media de edad entre todos los participantes. El reconocimiento recayó en los integrantes del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 1, PCMASA 1. El galardón puso en valor la veteranía, la experiencia y la permanencia del compromiso como elementos fundamentales dentro de la vida militar.

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La entrega de premios en el Obradoiro sirvió también para subrayar el sentido colectivo de la prueba. Más allá de los tiempos, las clasificaciones y los resultados parciales, la 25ª edición del Concurso de Patrullas Tui-Santiago volvió a mostrar la importancia del grupo frente al rendimiento individual.