Los asuntos judiciales caen un 23,6% en Pontevedra en el primer trimestre

Los órganos judiciales del partido judicial de Pontevedra registraron durante el primer trimestre de 2026 un total de 3.232 nuevos asuntos, lo que supone un descenso del 23,6% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando habían ingresado 4.232 procedimientos. La bajada se enmarca en la tendencia general detectada en Galicia y en el conjunto de la provincia, donde también se redujo de forma significativa la entrada de nuevos casos.

Entre enero y marzo, los juzgados pontevedreses resolvieron 2.932 asuntos, un 23,6% menos que en el primer trimestre de 2025, cuando habían finalizado 3.840 procedimientos. A pesar de ese descenso paralelo en la entrada y en la resolución de casos, el partido judicial cerró marzo con 4.940 asuntos en trámite, 552 menos que un año antes, lo que representa una caída interanual del 10%.

El grueso de la actividad correspondió a la jurisdicción civil, que recibió 1.988 asuntos en el primer trimestre, un 31,4% menos que en el mismo periodo de 2025. En este orden se resolvieron 1.706 procedimientos, un 30,1% menos, y quedaron en trámite 3.829 casos al final del periodo. La bajada del orden civil explica buena parte del descenso global de la litigiosidad, tanto en el partido judicial de Pontevedra como en el conjunto de Galicia.

En la jurisdicción penal, los órganos judiciales pontevedreses recibieron 1.244 nuevos asuntos, un 6,7% menos que en el primer trimestre del año pasado. En ese mismo periodo resolvieron 1.226, lo que supone un descenso del 12,4%. Al cierre de marzo quedaban pendientes 1.111 procedimientos penales, frente a los 1.307 que había un año antes.

La actividad resolutiva dejó, además, 751 sentencias dictadas en el primer trimestre, un 26,3% menos que en el mismo periodo de 2025. De ellas, 491 correspondieron al orden civil y 260 al penal. Los órganos judiciales también dictaron 1.452 autos y 585 decretos.

En cuanto a la capacidad de respuesta, la tasa de resolución del partido judicial se situó en 0,91, lo que indica que durante el trimestre se resolvieron algo menos asuntos de los que entraron. En concreto, los juzgados finalizaron 2.932 procedimientos frente a los 3.232 ingresados. La tasa de pendencia fue de 1,68 y la de congestión, de 2,69.

El peso del partido judicial de Pontevedra dentro del conjunto provincial es relevante, aunque no mayoritario. Sus 3.232 nuevos asuntos representan alrededor del 10% de todos los procedimientos ingresados en la provincia durante el primer trimestre, que ascendieron a 31.528. En cuanto a los asuntos resueltos, Pontevedra aportó 2.932 de los 30.629 finalizados en la provincia.

Los datos de Marín y Caldas de Reis, también incluidos en los informes territoriales del CGPJ, no resultan comparables en términos absolutos con los de Pontevedra por la diferencia de dimensión y carga judicial entre partidos. Marín registró 789 nuevos asuntos y Caldas de Reis, 750.

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En el conjunto de la provincia, los órganos judiciales recibieron 31.528 nuevos asuntos en el primer trimestre de 2026, un 24,6% menos, y resolvieron 30.629, un 18,8% menos. Galicia, por su parte, contabilizó 87.272 nuevos casos, lo que supone una caída del 24,1%, marcada especialmente por el descenso del orden civil.