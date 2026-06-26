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Accidente con heridos en Sanxenxo y camión volcado en Vilagarcía

Se produjeron en la Autovía do Salnés y el entorno de la iglesia de Rubiáns, respectivamente

El camión volcado en Rubiáns (Vilagarcía), esta mañana.

El camión volcado en Rubiáns (Vilagarcía), esta mañana. / FdV

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Sanxenxo

Efectivos de emergencias y policiales intervienen a estas horas en dos accidentes de circulación ocurridos en los Ayuntamientos de Vilagarcía de Arousa y Sanxenxo.

El más grave es este último, ya que al parecer hay personas heridas, según avanza 112 Galicia. De lo poco que se sabe de este suceso, ocurrido a las once de la mañana, puede destacarse que no hay personas atrapadas, según confirman desde Bombeiros do Salnés.

El siniestro se produjo en la Autovía do Salnés a la altura del punto kilométrico 24, es decir, prácticamente en la salida de esta vía de alta capacidad y su conexión con la vieja vía rápida que avanza hacia el istmo de A Lanzada y el Concello de O Grove.

El camión siniestrado.

El camión siniestrado. / FdV

En cuanto al suceso registrado en Vilagarcía, los vecinos explican que se saldó sin heridos y que consistió en el vuelco de un camión en el lugar de Rubiáns, muy cerca de la iglesia parroquial.

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También explican los testigos que se registraron daños materiales tanto en el camión como en el portalón de una casa, al que golpeó cuando volcó. Para añadir que al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Vilagarcía.

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