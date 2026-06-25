La Xunta invierte 160.000 euros en digitalizar las áreas de servicio

La Xunta ha movilizado una partida de cerca de 160.000 euros destinada a financiar la modernización tecnológica y digital de 19 áreas de servicio pertenecientes al área territorial de Pontevedra. Esta ambiciosa línea de ayudas públicas, enfocada de manera específica en las estaciones ubicadas en el ámbito rural, persigue el objetivo estratégico de apuntalar la competitividad del tejido empresarial local en un escenario de mercado global que avanza de forma irreversible hacia la digitalización.

Con el propósito de comprobar de primera mano el impacto real de esta medida, el delegado territorial de la administración autonómica en la provincia, Pablo Fernández, se desplazó este jueves hasta el ayuntamiento de Caldas de Reis para visitar las instalaciones de la gasolinera Caldas Margen Derecho. Esta estación, integrada en la red de la empresa Los Ángeles Gas, figura como una de las beneficiarias directas de la convocatoria tras recibir una aportación económica que superó los 10.000 euros de inversión.

Gracias a este respaldo financiero, la firma ha podido adquirir e instalar diversos sistemas y equipamientos de última generación, entre los que destacan varios dispositivos digitales, sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida y desfibriladores, logrando así un salto cualitativo que conjuga la vanguardia tecnológica con la implantación de espacios cardioprotegidos para los usuarios de la comarca.

El jefe del ejecutivo provincial reiteró el compromiso prioritario de la Xunta con el sustento económico de los pequeños y medianos empresarios que desarrollan su actividad en las zonas rurales

Durante su visita institucional, el jefe del ejecutivo provincial aprovechó la ocasión para reiterar el compromiso prioritario de la Xunta con el sustento económico de los pequeños y medianos empresarios que desarrollan su actividad en las zonas rurales. Ensalzó la labor de estos profesionales, agradeciendo la valentía y la confianza de quienes deciden arriesgar su propio patrimonio personal para fijar tejido industrial, generar puestos de trabajo estables y, en última instancia, promover el crecimiento económico sostenible de la comunidad.

Noticias relacionadas

Este tipo de negocios rurales actúan como auténticos faros de servicio en el interior de la provincia. Las estaciones de servicio han dejado de ser meros surtidores de carburante para convertirse en , pequeños nodos logísticos donde un vecino puede desde recoger un paquete hasta realizar una compra de emergencia.