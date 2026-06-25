Tres toneladas de sardina sin registrar acaban intervenidas en un control pesquero en Portonovo

Más de tres toneladas de sardina sin documentar fueron intervenidas en Portonovo durante un operativo especial de control pesquero realizado en la madrugada del 23 de junio, en la víspera de San Juan. La actuación del Seprona de la Guardia Civil de Pontevedra, con la colaboración de Gardacostas de Galicia, permitió detectar un transporte que llevaba 8.219 kilos de sardina, de los que 3.024 kilos carecían de documentación y no pudieron ser justificados.

La inspección formaba parte de un dispositivo desplegado en varios puertos de la provincia para vigilar la actividad pesquera en unas fechas de alta demanda de sardina. Según la información trasladada, el cargamento localizado en Portonovo superaba el cupo permitido y presentaba una discrepancia considerada especialmente relevante por su volumen, ya que superaba las tres toneladas sin registrar.

La Guardia Civil considera los hechos una infracción grave por transporte de pescado no documentado, al suponer una falta de trazabilidad y de control de cuotas. La conducta estaría recogida en el artículo 137 de la Ley 11/2008, dentro de las infracciones en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros.

Noticias relacionadas

La ausencia de documentación sobre una cantidad tan elevada de sardina permite presumir que el producto podría proceder de capturas no declaradas o ilegales. Este tipo de infracciones pueden conllevar sanciones económicas que oscilan entre 301 y 60.000 euros, además de medidas adicionales previstas en la normativa pesquera gallega, como el decomiso del producto obtenido de forma irregular.