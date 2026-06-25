Pontevedra se transforma en una ruta de cómic con la cuarta edición del festival BDra Gráfica

Pontevedra se convierte estos días en una gran ruta del cómic. Las viñetas salen de las librerías, ocupan plazas, salas y escaparates, y animan a vecinos y visitantes a callejear por la ciudad en busca de las llamadas Rúas da BD, las placas dedicadas a los autores invitados. La cuarta edición de BDra Gráfica arrancó este jueves y se prolongará hasta el domingo con una programación pública y gratuita que reúne firmas, charlas, presentaciones, encuentros profesionales y cinco exposiciones repartidas por distintos espacios.

El festival, que nació hace cuatro años de forma modesta en la parte superior del Teatro Principal, ha crecido hasta implicar a sedes como el Pazo da Cultura, la Fundación Moldes, el Liceo Casino, la Universidade de Vigo y otros espacios de la ciudad. Su director, el ilustrador Kiko da Silva, resumió ese salto con una idea sencilla: «naceu hai catro anos dunha maneira moi humilde» y hoy «xa está por toda a cidade».

El objetivo de esta edición es que el cómic no se quede encerrado en un recinto, sino que se mezcle con la vida diaria de Pontevedra. Da Silva invitó al público a «callejear», buscar las placas de las Rúas da BD, fotografiarlas y compartirlas como una forma de dar visibilidad al festival. La propuesta convierte el paseo por el centro en una especie de juego cultural, con paradas en exposiciones, librerías y actividades para todos los públicos.

Pontevedra se convierte estos días en una gran ruta del cómic. Las viñetas salen de las librerías, ocupan plazas, salas de exposiciones y escaparates, y animan a vecinos, visitantes y peregrinos a callejear por la ciudad en busca de las llamadas Rúas da BD, las placas dedicadas a los autores invitados. La cuarta edición de BDra Gráfica arrancó este jueves y se prolongará hasta el domingo con una programación pública y gratuita que reúne firmas, charlas, presentaciones, encuentros profesionales y cinco exposiciones repartidas por distintos espacios.

El festival, que nació hace cuatro años de forma modesta en la parte superior del Teatro Principal, ha crecido hasta implicar a sedes como el Pazo da Cultura, la Fundación Moldes, el Liceo Casino, la Universidade de Vigo y otros espacios de la ciudad. Su director, el ilustrador Kiko da Silva, resumió ese salto con una idea sencilla: «naceu hai catro anos dunha maneira moi humilde» y hoy «xa está por toda a cidade».

Uno de los espacios más especiales del recinto de A Ferrería. / Gustavo Santos / FDV

El objetivo de esta edición es que el cómic no se quede encerrado en un recinto, sino que se mezcle con la vida diaria de Pontevedra. Da Silva invitó al público a «callejear», buscar las placas de las Rúas da BD, fotografiarlas y compartirlas como una forma de dar visibilidad al festival. La propuesta convierte el paseo por el centro en una especie de juego cultural, con paradas en exposiciones, librerías y actividades para todos los públicos.

Uno de los nombres propios de esta edición es Julio Das Pastoras, que recibe el Premio BDra Gráfica 2026 a la trayectoria nacional. El autor, responsable también del cartel del festival, protagoniza una exposición en la Fundación Moldes que recorre buena parte de su carrera, desde sus primeros trabajos hasta la actualidad. Da Silva destacó la fuerza de una obra realizada «totalmente a man con lápiz, tinta e acuarela sobre papel» y defendió esa forma artesanal de crear «agora en era IA».

El programa incluye además una exposición de Deamo en la Praza da Cultura, un homenaje a Sara Pichelli, una muestra sobre el proceso creativo de una banda diseñada en el Liceo Casino y otra dedicada a Kim, creador de Martínez el Facha y Premio Nacional por El arte de volar junto a Antonio Altarriba.

Una de las librerías participantes en BDra Gráfica, durante la primera jornada del festival. / Gustavo Santos / FDV

Las librerías vuelven a ser uno de los motores del encuentro. Desde el puesto de la Librería Paz, Julio Iglesias explicaba que la respuesta del público suele ser «muy buena», tanto entre pontevedreses como entre turistas y peregrinos. También subrayaba que el cómic ya no es un nicho pequeño: «Las ventas suben cada año» y el público se ha ampliado, con obras «para todos los públicos y para toda la sociedad».

BDra Gráfica incorpora también jornadas profesionales coordinadas por Garaxe Hermético, encuentros con editores y la presencia de sellos como La Cúpula, Galaxia, Retranca Editora, Antela Editorial o Aire Editorial, entre otros. De esas reuniones ya han salido publicaciones de autores noveles, algo que el festival considera uno de sus mayores logros: que el talento nuevo encuentre lectores, editoriales y futuro desde Pontevedra.

Uno de los nombres propios de esta edición es Julio Das Pastoras, que recibe el Premio BDra Gráfica 2026 a la trayectoria nacional. El autor, responsable también del cartel del festival, protagoniza una exposición en la Fundación Moldes que recorre buena parte de su carrera, desde sus primeros trabajos hasta la actualidad. Da Silva destacó la fuerza de una obra realizada «totalmente a man con lápiz, tinta e acuarela sobre papel» y defendió esa forma artesanal de crear «agora en era IA».

El programa incluye además una exposición de Deamo en la Praza da Cultura, un homenaje a Sara Pichelli, una muestra sobre el proceso creativo de una banda diseñada en el Liceo Casino y otra dedicada a Kim, creador de Martínez el Facha y Premio Nacional por

Las librerías vuelven a ser uno de los motores del encuentro. Desde el puesto de la Librería Paz, Julio Iglesias explicaba que la respuesta del público suele ser «muy buena», tanto entre pontevedreses como entre turistas y peregrinos. También subrayaba que el cómic ya no es un nicho pequeño: «Las ventas suben cada año» y el público se ha ampliado, con obras «para todos los públicos y para toda la sociedad».

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