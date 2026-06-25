Pontevedra cerrará el mes del Orgullo con una gran fiesta en As Palmeiras y una manifestación por la memoria LGTBIQ+

Pontevedra despedirá este sábado 27 de junio el mes del Orgullo con una jornada de celebración y reivindicación que tendrá como epicentro el parque de As Palmeiras y que incluirá también la manifestación del Orgullo 2026, convocada bajo el lema «Con Franco NO vivíamos mejor». La cita funcionará como cierre a lo grande de la programación impulsada por la Concellería de Igualdade durante todo el mes de junio con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

La Festa do Orgullo PTV+ 2026 comenzará a las 13.00 horas en As Palmeiras con «Mamma Mia!», a cargo de Happy Singers, y continuará a las 13.30 horas con un vermú musical de Projecto Mourente. La programación propone después un mediodía de encuentro alrededor de una comida diversa en el parque, acompañada de música petarda, antes de dar paso, a partir de las 16.00 horas, a la sesión de tarde con Duendeneta Dilleis.

La actividad festiva hará una pausa a las 20.00 horas para dar protagonismo a la manifestación del Orgullo 2026, que saldrá de la plaza del Concello y regresará al mismo punto, donde se leerá el manifiesto del Orgullo, también en lengua de signos. La marcha llevará este año el lema «Con Franco NO vivíamos mejor», una consigna que apela a la memoria democrática y recuerda la persecución sufrida por las personas LGTBIQ+ durante la dictadura.

Desde la organización se subraya que la jornada será alegre, pero también profundamente reivindicativa. El lema elegido quiere responder a los discursos que idealizan el pasado y recordar que durante el franquismo las personas LGTBIQ+ fueron criminalizadas por existir. La reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 permitió la persecución e internamiento de hombres homosexuales, y la posterior Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 dio cobertura legal a nuevas formas de represión, como los internamientos psiquiátricos o las llamadas terapias de conversión.

Tras la manifestación, la fiesta regresará a As Palmeiras con un Drag Show protagonizado por Kelly Amethyst y Escarlatina Pier, previsto para las 21.00 horas. A las 22.00 horas será el turno de Montedapena, que presentará el concierto «Menos mal!», y a partir de las 23.00 horas tomará el relevo Señora DJ. La recta final de la noche llegará a las 00.30 horas con Gorllitox, antes del cierre de fiesta previsto para las 02.00 horas.

Durante toda la jornada estarán activos el Punto Arco Iris y los puestos informativos de Avante LGTBI+ Pontevedra y Arelas, la Asociación de familias de menores y juventud trans de Galicia.

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La programación del Junio LGTBIQ+ comenzó el pasado 4 de junio con la instalación Orgullo PTV+. Referentes en el balcón de la Casa Consistorial, una intervención pensada para visibilizar y agradecer a las personas referentes de la comunidad LGTBIQ+ que abrieron camino para que hoy sea posible vivir con derechos, libertad y dignidad. En las actividades del mes tuvieron un papel destacado el programa municipal Pinto e Maragota, el colectivo Avante LGTBI+ Pontevedra y Arelas.