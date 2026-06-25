El Plan Social de Ence abre el plazo para repartir tres millones de euros en ayudas a proyectos sociales, deportivos y ambientales

La sede de la Xunta en Pontevedra fue escenario este jueves de la presentación de la séptima convocatoria del Plan Social de Ence, una iniciativa que vuelve a poner sobre la mesa tres millones de euros destinados a vertebrar el tejido social, deportivo y ambiental de la Boa Vila, Poio y Marín. El plazo para optar a estas ayudas arranca hoy mismo y se extenderá hasta la medianoche del próximo 25 de julio, abriendo una ventana de oportunidad para colectivos que, a menudo, llegan allí donde la burocracia institucional apenas alcanza a vislumbrar.

Detrás de la frialdad de los números y de los más de 1.700 proyectos respaldados desde el nacimiento de este programa, palpitan historias con nombres y apellidos en la comarca. Son las terapias ecuestres que devuelven la sonrisa y mejoran la psicomotricidad de niños con trastorno del espectro autista, las manos voluntarias que retiran plásticos y mascarillas de las orillas del río, o los clubes de piragüismo que permiten a jóvenes con movilidad reducida competir al más alto nivel a miles de kilómetros de casa. En la última edición, la presión sobre estos fondos quedó patente: se recibieron cerca de 400 solicitudes que sumaban más de nueve millones de euros en demandas, logrando finalmente financiación un total de 240 proyectos.

La cuantía de esta edición se distribuye de manera estratégica para dar respuesta a las demandas más urgentes de la comunidad. El deporte base, concebido como una escuela de resiliencia y compañerismo más allá de la mera competición, se lleva la mayor partida con 640.000 euros. Sigue de cerca al área de emprendimiento e innovación, que contará con 670.000 euros para dar alas a quienes buscan transformar una buena idea en un empleo de futuro.

Por su parte, el cuidado de la biodiversidad y la recuperación del entorno natural dispondrá de 500.000 euros, la misma cantidad exacta que se asignará tanto a los proyectos de inclusión social —destinados a no dejar atrás a los colectivos más vulnerables— como a las iniciativas de educación y cultura. Los 190.000 euros restantes se reservan para garantizar una gestión rigurosa y eficiente de un volumen de propuestas que no deja de crecer año tras año.

Antonio Casal, director territorial de Ence Galicia, remarcó durante la presentación el arraigo de la compañía en la realidad local y su visión del dividendo social. «Una empresa solo puede prosperar cuando también contribuye al progreso de la comunidad de la que forma parte», señaló Casal, quien insistió en que para la firma generar valor va mucho más allá de la propia actividad industrial o económica.

Desde su nacimiento el plan ha impulsado 1.700 proyectos. Detrás de ellos palpitan historias con nombres y apellidos en la comarca. Son las terapias ecuestres que devuelven la sonrisa y mejoran la psicomotricidad de niños con trastorno del espectro autista, las manos voluntarias que retiran plásticos y mascarillas de las orillas del río...

La distribución de los fondos se adapta a un tejido social que no deja de evolucionar, destinando medio millón de euros al cuidado y recuperación del entorno, un capítulo que Antonio Casal enmarcó en el «compromiso ambiental básico» que constituye «el ADN de Ence» como firma que trabaja con recursos renovables. Con idéntica dotación se refuerzan las áreas de inclusión social —pensada para que la comunidad «no deje a nadie atrás» y apoye a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad— y la de educación y cultura, entendida esta última como «la herramienta más potente de transformación y progreso con la que cuenta la sociedad para asentar su futuro».

Por lo que respecta al emprendimiento e innovación, se trata de una partida que ha experimentado un crecimiento notable en las últimas ediciones, constató Antonio Casal, debido a la aparición de jóvenes muy preparados que necesitan un impulso económico para sortear las trabas burocráticas y consolidar sus empresas.

Por último, el deporte base vuelve a situarse en la cúspide de las aportaciones, un respaldo que busca diseminar entre los jóvenes de la comarca valores como la resiliencia, el compañerismo y el esfuerzo en equipo, además de financiar la logística que permite a los atletas locales competir al máximo nivel.

El director territorial enfatizó que el verdadero sentido de estas partidas se encuentra en los resultados tangibles que se consiguen en el día a día, en las personas que encuentran un apoyo que antes no tenían, en los espacios naturales que se recuperan y en los emprendedores que transforman una idea en una realidad, sumando miles de pequeñas historias que hacen de Pontevedra una comarca más dinámica e inclusiva.

Por su parte, Pablo Fernández, delegado de la Xunta en Pontevedra, puso el foco en la relevancia de la colaboración público-privada, un modelo en el que el Gobierno gallego se siente plenamente cómodo y que busca seguir potenciando.

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Fernández destacó que la actividad empresarial adquiere su máxima excelencia cuando demuestra un compromiso real y tangible con el entorno en el que opera, reconociendo que el interés creciente de esta convocatoria certifica que la provincia cuenta con un tejido social extraordinariamente vivo, creativo y con ganas de sumar. El delegado concluyó animando a todas las asociaciones, clubes y emprendedores de la comarca a exprimir este mes de plazo para presentar sus propuestas, asegurando que la Xunta seguirá tendiendo la mano a todas las iniciativas que busquen hacer de Pontevedra un lugar más sostenible y con más futuro.