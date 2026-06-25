Vivienda pública
Las personas de 36 a 45 años con hijos, preferentes en los pisos de As Devesas, en Pontevedra
La Xunta destinará a la venta las 13 nuevas viviendas de la promoción pública en el barrio de A Parda, que estarán listas en 2028 en un terreno cedido por el Concello
La Xunta de Galicia destinará a la venta las 13 viviendas de promoción pública previstas en la Rúa das Devesas, en Pontevedra, una actuación cuyas obras salen a licitación por 2,5 millones de euros y que permitirá seguir incrementando el parque residencial público en la ciudad. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, dio a conocer este jueves la nueva contratación durante un acto celebrado en la propia parcela en la que se levantará el futuro edificio.
La promoción será construida por la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, Vipugal, y se financiará con fondos autonómicos. Se desarrollará en uno de los tres suelos cedidos gratuitamente por el Concello de Pontevedra para la construcción de vivienda pública. En este caso, se trata de un solar de 534 metros cuadrados situado en el barrio de A Parda, en un ámbito próximo a equipamientos como el centro de salud.
Durante su intervención, Martínez Allegue agradeció la colaboración del Concello y subrayó que esta actuación forma parte de la estrategia de la Xunta para ampliar la oferta de vivienda pública en Pontevedra. La conselleira destacó que las futuras viviendas tendrán calificación permanente de protección pública y serán adjudicadas entre personas inscritas en el registro único de demandantes de vivienda.
Una de las principales novedades de la promoción será el sistema de reservas previsto para facilitar el acceso a distintos perfiles de familias. Allegue explicó que, en el marco de las nuevas medidas impulsadas por la Xunta, el 30% de los hogares se reservará a personas de entre 36 y 45 años con hijos a cargo. A esta reserva se sumará otro 25% destinado a menores de 36 años.
La conselleira vinculó estas medidas con la voluntad del gobierno gallego de facilitar el acceso a una vivienda pública a más familias, en un contexto de fuerte demanda residencial. En este sentido, recordó también la existencia del aval joven, una herramienta autonómica destinada a cubrir el 20% de la hipoteca que no avalan las entidades bancarias.
Agilizar la adjudicación
Las empresas interesadas en ejecutar las obras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 25 de agosto. Según explicó Allegue, la Xunta tratará de agilizar la adjudicación para que los trabajos puedan comenzar lo antes posible. El plazo de ejecución es de 30 meses, por lo que el objetivo de la Consellería es que los trabajos estén finalizados en 2028.
Por parte del gobierno local, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, defendió la colaboración institucional y aseguró que el Concello seguirá ofreciendo la «máxima colaboración» a la hora de poner a disposición terrenos públicos de manera gratuita para la construcción de vivienda protegida.
Lores recordó que el Concello ya ha cedido tres parcelas para este fin: la de la Rúa das Devesas, otra en Tafisa y una tercera en Valdecorvos. Aun así, el alcalde advirtió de que estas iniciativas llegan después de un largo periodo sin nuevas promociones de vivienda pública en la ciudad. Según señaló, Pontevedra llevaba alrededor de 15 años sin construcción de vivienda pública, por lo que cualquier actuación en este ámbito, aunque necesaria, «llega tarde».
El regidor admitió que las promociones en marcha no resolverán por sí solas el problema de acceso a la vivienda, pero consideró que sí contribuirán a aliviar una demanda creciente. Según los datos expuestos, más de 2.000 familias buscan actualmente una solución habitacional en Pontevedra.
La Xunta tiene actualmente en marcha 306 viviendas públicas en la ciudad de Pontevedra. De ellas, 125 se construirán en los tres suelos cedidos por el Concello: Valdecorvos, Tafisa y la Rúa das Devesas. La Administración autonómica ya recibió nueve ofertas para ejecutar las 48 viviendas previstas en Valdecorvos, mientras que próximamente se licitarán los trabajos de la promoción de 58 viviendas proyectada en el suelo de Tafisa.
De dos y tres dormitorios para unas obras que costarán 2,5 millones
El edificio contará con planta de sótano destinada a aparcamiento, planta baja con dos portales de acceso independientes y dos locales comerciales, además de las plantas superiores en las que se distribuirán las viviendas.
El proyecto prevé pisos de dos y tres dormitorios, con superficies útiles de entre 66 y 89 metros cuadrados. Una de las viviendas estará adaptada para personas con movilidad reducida. Todas dispondrán de plaza de garaje y trastero.
El arquitecto Manuel Vázquez Fariña, uno de los diseñadores del proyecto, explicó que el inmueble apostará por la eficiencia energética y por una organización interior que mejore la calidad residencial. Las viviendas se diseñarán con una crujía máxima de 12 metros, lo que permitirá disponer de pisos pasantes y con doble orientación.
Según detallaron los técnicos, esta configuración facilitará situar los dormitorios hacia una fachada y las zonas de día, como el salón y la cocina, hacia la otra. Con ello se busca diferenciar los espacios de uso diurno y nocturno y favorecer la ventilación cruzada.
En materia energética, el edificio incorporará soluciones pasivas de eficiencia y sistemas activos como la aerotermia mediante bomba de calor. A nivel constructivo, combinará estructura de hormigón in situ y paneles prefabricados de hormigón en fachada.
En la planta ático se ubicará una única vivienda de tres dormitorios, también con doble orientación y retranqueada respecto de la fachada principal. El resto de los espacios vinculados a los núcleos de comunicación se destinarán a trasteros.
La promoción se enmarca en una política de colaboración entre administraciones en la que el Concello aporta los terrenos y la Xunta asume la construcción de las viviendas. Para ambas partes, el proyecto supone un avance en la respuesta a la falta de vivienda accesible en Pontevedra, aunque desde el gobierno local se insiste en que será necesario mantener e incrementar este tipo de actuaciones.
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