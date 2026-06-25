El Concello de Pontevedra advierte de una situación «preocupante» en el caudal del Lérez para ser junio

El Concello de Pontevedra alertó este jueves de la situación «bastante preocupante» que presenta el río Lérez, con un caudal atípicamente bajo para esta época del año y niveles que, según el gobierno local, no suelen registrarse hasta el mes de agosto. La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, explicó tras la Xunta de Goberno que el escenario actual responde a un mes de abril muy seco y a la falta de lluvias durante junio.

Los servicios técnicos municipales elaboraron gráficos sobre la evolución del río a partir de la altura de la lámina de agua, ya que, según denunció Vilaverde, la Xunta de Galicia dejó de publicar en mayo el dato concreto del caudal. A partir de esa extrapolación, el Concello sostiene que el Lérez se encuentra por debajo de su caudal ecológico, fijado en 3,5 metros cúbicos por segundo, y prácticamente en situación de alerta.

Ante este escenario, la Xunta de Goberno acordó activar dos vías de actuación inmediatas. Por una parte, los servicios técnicos municipales realizarán una vigilancia «exhaustiva y continua» de la evolución del río. Por otra, el Concello solicitará formalmente y por escrito a Augas de Galicia que traslade los datos oficiales del caudal y que la Consellería valore si es necesario convocar una mesa de seguimiento o decretar los estados de prealerta o alerta.

Vilaverde explicó que esta petición se realizará por escrito después de que el Concello intentase contactar sin éxito con los nuevos responsables autonómicos, tras los recientes cambios en los altos cargos de la Xunta. La teniente de alcalde insistió en que corresponde a la administración autonómica valorar la activación de esos mecanismos, aunque el gobierno local considera necesario disponer cuanto antes de información oficial y actualizada.

A pesar del bajo nivel del Lérez, Vilaverde quiso enviar un mensaje de «absoluta tranquilidad» a la ciudadanía en relación con el abastecimiento. Subrayó que Pontevedra cuenta con un sistema de suministro de agua «muy robusto» y recordó que el embalse del Pontillón do Castro se encuentra en estos momentos cerca del 90% de su capacidad, es decir, prácticamente lleno.

La teniente de alcalde destacó además que el abastecimiento humano tiene prioridad legal sobre el uso industrial. En este sentido, recordó que, en caso de necesidad extrema, podría procederse al cierre del suministro a Ence, lo que daría a la ciudad «un margen muy grande», ya que la fábrica consume «más del doble de agua que toda la vecindad de Pontevedra».

Por el momento, el Concello no adoptará medidas restrictivas en el consumo ni suspenderá servicios como el baldeo de calles. El gobierno local mantendrá el seguimiento técnico de la situación y permanecerá pendiente de la evolución meteorológica de los próximos días, con la confianza de que las lluvias en la parte alta de la cuenca, especialmente en la zona de Forcarei, puedan ayudar a recuperar el caudal del río.

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Mientras tanto, Pontevedra queda a la espera de que Augas de Galicia remita los datos concretos del caudal y determine si procede adoptar nuevas medidas de seguimiento o activar algún nivel oficial de prealerta o alerta.