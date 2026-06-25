Caldas rinde homenaje al rey Afonso VII nombrándolo Hijo Predilecto

El pleno de Caldas acordó este jueves el nombramiento del rey Afonso VII como Hijo Predilecto de la villa. Con esta distinción, el Concello salda lo que el alcalde, Jacobo Pérez, define como una «deuda histórica» con el monarca nacido en la localidad en 1105.

Conocido históricamente como ‘Imperator Totius Hispaniae’, Alfonso VII se convierte de este modo en la segunda personalidad de Caldas en recibir este título honorífico, tras el reconocimiento otorgado en 1929 al promotor industrial Laureano Salgado, impulsor de la emblemática Fábrica de la Luz de Segade.

El nombramiento culmina un proceso iniciado por el Gobierno local en un momento de especial relevancia para la memoria del municipio, coincidiendo con el reciente aniversario de su coronación en 1135.

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La iniciativa, que busca acercar la trayectoria del rey a las nuevas generaciones de vecinos, se complementa con el trabajo de la Asociación Cultural Terra Calda, entidad que organiza charlas informativas y ultima los detalles para la instalación de una estatua conmemorativa.