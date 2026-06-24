Siete señales alertan del riesgo de desbordamiento en una zona sensible de Vilaboa

El entorno del rego de Pousadas, en Vilaboa, cuenta ya con siete nuevos paneles informativos para advertir a vecinos y visitantes del riesgo de inundación en distintos puntos del cauce. La señalización, colocada recientemente por Augas de Galicia, busca mejorar la prevención en una zona catalogada como área de riesgo potencial significativo de inundación.

Los carteles se han instalado en la Arpsi rego de Pousadas-Vilaboa, un ámbito incluido en el Plan de Xestión do Risco de Inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Según este documento, el área pertenece al grupo IV, reservado a zonas fluviales con mayor peligrosidad por la posibilidad de desbordamientos.

La actuación incluye siete señales de distintos formatos, desde cuatro paneles reducidos y dos generales de doble cara, hasta uno general de una sola cara. Su finalidad es informar sobre los peligros asociados a los episodios de lluvias intensas, explicar medidas preventivas y recordar las pautas básicas de actuación en caso de crecida del río.

La iniciativa forma parte del Plan estratéxico de divulgación das áreas de risco potencial significativo de inundación (Pedarpsi), con el que se pretende aumentar la conciencia pública sobre la dinámica natural de los ríos y reforzar la seguridad de la población en zonas sensibles. Este tipo de señalización ya se ha colocado en 33 concellos con áreas expuestas a inundaciones, entre ellos Vilaboa, Cuntis, Sanxenxo, Cambados o Vilagarcía.

En el caso concreto de Vilaboa, los trabajos se enmarcan en un contrato autonómico para la concienciación, divulgación y señalización del riesgo de inundación, dotado con una inversión global cercana a los 700.000 euros.

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El programa incluye también talleres en centros de educación infantil y primaria situados cerca de estas áreas de riesgo, con el objetivo de sensibilizar a los escolares sobre las inundaciones y sobre cómo la acción humana influye en los entornos fluviales.