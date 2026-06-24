Las rupturas matrimoniales aumentan en Pontevedra casi un 30% respecto a hace un año

Los juzgados del partido judicial de Pontevedra recibieron 56 demandas de ruptura matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) durante el primer trimestre de 2026, según los datos trimestrales hechos públicos ayer por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. La cifra supone 12 procedimientos más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 44, lo que representa un incremento interanual del 27,3%.

La comparación difiere mucho a una década vista, ya que en el primer trimestre de 2016 se registraron 78 demandas, es decir, que se produjo una reducción de 22 procedimientos respecto a este año, equivalente a una caída del 28,2%.

El aumento interanual se explica principalmente por el comportamiento de los divorcios consensuados, que pasaron de 25 demandas en el primer trimestre de 2025 a 44 en el mismo periodo de 2026. Esta modalidad concentró casi ocho de cada diez rupturas matrimoniales registradas entre enero y marzo de este año.

Por el contrario, los divorcios no consensuados descendieron de 16 a 11 demandas en la comparación interanual. Asimismo, también se redujeron las separaciones, porque las consensuadas pasaron de dos a una, mientras que las no consensuadas bajaron de una a ninguna. No se registraron nulidades matrimoniales ni en 2025 ni en 2026.

No consensuados

La comparación con 2016 muestra que el principal cambio estructural se encuentra en los procedimientos no consensuados. Hace diez años, en el primer trimestre de 2016, se habían presentado 32 divorcios no consensuados, frente a los 11 del primer trimestre de 2026. Los divorcios consensuados, en cambio, se situaron en la misma cifra en ambos periodos: 44 demandas.

En conjunto, los datos apuntan a una recuperación de las demandas de ruptura matrimonial respecto al año anterior, pero con mayoría de soluciones consensuadas.

En 2026, las demandas consensuadas —divorcios y separaciones— sumaron 45 procedimientos, el 80,4% del total. En 2025 habían sido 27, el 61,4%, y en 2016 fueron 46, el 59,0%.

A nivel gallego

En el conjunto de Galicia en el primer trimestre de 2026 se registraron 1.113 demandas de ruptura matrimonial, frente a las 1.302 del mismo periodo del año pasado, lo que supuso un descenso del 14,5%. A nivel estatal, experimentaron una bajada del 14,1%.

En la comunidad, por cada 100.000 habitantes, se contabilizaron, en el periodo estudiado, 41 demandas, frente a las 42,4 de media estatal, lo que la sitúa como la sexta comunidad con menor número de rupturas, por detrás de Extremadura (39,7), Madrid (37,4), La Rioja (37,3) País Vasco (36,7) y Castilla y León (36,1).

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En Galicia, en el primer trimestre del año, descendieron todos los tipos de demandas de ruptura matrimonial, en comparación con el mismo periodo de 2025. Los tribunales de instancia de la comunidad registraron entre enero y marzo 398 divorcios no consensuados, frente a los 511 del año anterior, es decir un 22,1% menos, y 5 separaciones contenciosas, lo que representa una disminución del 61,5%. Por otra parte, se contabilizaron 696 divorcios consensuados, un 8,5% menos, y 13 separaciones consensuadas, lo que supone un descenso del 18,8 %.