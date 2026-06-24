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Pontevedra se convierte en capital del cómic con la nueva edición del festival BDra Gráfica

La gran apuesta de esta edición son cinco exposiciones originales

El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, y el director del festival, Kiko da Silva.

El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, y el director del festival, Kiko da Silva. / FdV

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Susana Regueira

Pontevedra se convertirá, a partir de mañana y hasta el próximo 28, en el epicentro del cómic con la nueva edición del festival BDra Gráfica, una cita que da un salto definitivo de escala. El evento se apoya en un fuerte ecosistema local que incluye librerías como Paz y Mononoke, la primera escuela del país y un cartel firmado por Das Pastoras, ilustrador de Marvel y DC. El objetivo es atraer turismo cultural con un modelo pensado para los lectores y que saca el arte a las calles.

La gran apuesta son cinco exposiciones de originales repartidas por la ciudad. La Fundación Manuel Moldes acogerá las obras de gran formato de Das Pastoras; la Casa das Campás exhibirá el trabajo de Kim, Premio Nacional de Cómic; y el Liceo Casino albergará «A vida toda», sobre la dictadura argentina. En el Pazo da Cultura se instalarán los originales a pincel de Homs y la muestra exclusiva «A balada de Hugo Pratt», que rinde tributo al creador de Corto Maltés en vísperas de su aniversario.

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La carpa de A Ferrería, con su clásico Obélix hinchable, contará con catorce casetas y convocará a cerca de treinta autores, incluyendo a Emma Ríos o José Luis Munuera, junto a promesas gallegas. Habrá clases magistrales, cine en tres espacios y la emisión en directo el viernes del programa «Territorio 9» de Radio 3. Además, se celebrarán sesiones de revisión de portafolios, un apartado profesional que ya el año pasado permitió firmar contratos editoriales a tres autores emergentes locales.

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