Poio saca a su San Xoán en procesión y se prepara para recibir a la Panorama

El municipio de Poio celebró este 24 de junio, el día grande de las Festas de San Xoán, una jornada festiva en la que tuvo lugar la misa solemne en honor a San Juan Bautista con procesión. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacó entre las autoridades que quisieron estar presentes en el acto religioso, al que también acudió la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue. Hay que destacar que ambos son pontevedreses.

También acompañó al alcalde de Poio, Ángel Moldes, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

Tras una jornada intensa con la quema de las hogueras la noche anterior, con especial afluencia de gente en el área de A Seca, donde se concentraron miles de personas, Poio disfrutó de los conciertos de la Banda de Música de Marín y de la Escola de Acordeóns de Campelo, así como de la gran verbena amenizada por las orquestas Ritmo Xoven y Charlestón.

Vecinas portan una de las imágenes del acto religioso en Poio. | GUSTAVO SANTOS

Programa del jueves

Las fiestas de San Xoán de Poio continuarán este jueves con una jornada dedicada a Santa Trahamunda y con una programación que combinará los actos religiosos con la música tradicional y las verbenas populares.

La actividad comenzará a las 10.00 horas con alboradas por las parroquias, a cargo de la agrupación folclórica de la Escola de Música Tradicional de Poio. A mediodía, a las 12.00 horas, se celebrará la misa solemne en honor a Santa Trahamunda, que contará con la actuación de la Coral de Poio.

Ya a las 13.00 horas tendrá lugar la subida a San Martiño, acompañada por el Grupo Folclórico Vides Novas. A esa misma hora, la Banda de Música Nova Lira de Moraña ofrecerá un concierto en la Praza do Mosteiro.

La programación continuará por la tarde noche con el concierto de la Escola de Acordeóns de Campelo, previsto a las 21.00 horas en Arís. El cierre de la jornada llegará a las 22.00 horas en A Seca, con una gran verbena amenizada por las orquestas Marbella y Panorama.

La Banda de Música de Marín ofreció un concierto ante el monasterio. | GUSTAVO SANTOS

Fin de fiesta

Para este viernes, 26 de junio, se prepara el fin de fiesta. En el programa destacan la misa solemne en honor a San Fructuoso, el concierto de la Escola de Música de Poio, el de la Escola de Acordeóns de Campelo y la verbena, amenizada por las orquestas Capitol y Kubo.

La jornada festiva concluirá a las 23.59 horas con los fuegos de lucería, uno de los actos destacados del cierre.

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Aún así, el sábado, a partir de las 18 horas en A Seca será el día especial para los niños, con fiesta con hinchables, espuma y música.