El nuevo pump truck de Baltar se acerca a los 85 metros de recorrido

Portonovo sumará sumará próximamente un nuevo equipamiento deportivo municipal. Las obras del pump track en Baltar y la mejora del centro de día, unidos al acondicionamiento del exterior del pabellón con una estación de entrenamiento están a punto de concluir.

En la pista de pump truck se podrán practicar diferentes disciplinas de nivel avanzado con 84,80 metros de recorrido. El trazado se podrá recorrer completamente con una bicicleta sin la necesidad de pedalear y solo a través de impulsos. Dentro de este espacio, se incluye una zona para descanso, descompresión o calentamiento conectado por dos puntos diferentes a las pistas del pump track. En esta zona se ubica el área de descanso.

La empresa Narom es la encargada de realizar los trabajos por 240.648 euros con los que se busca potenciar la zona de equipamiento deportivo de Baltar, así como la integración de todas las zonas verdes bajo una misma estética. La actuación se incluye dentro del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

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Con este fin se plantea la intervención de la parte delantera del pabellón como un proyecto paisajístico que conecte con la zona verde del centro de día, donde se están creando zonas de estancia sensiblemente planas en la base del talud y en el encuentro entre los dos espacios con la solera del pabellón. La actuación incluye la instalación de bancos de hormigón prefabricado con zonas de asiento en madera maciza y una zona de pavimento duro por la que se pueda caminar. También una zona para la práctica del juego de la llave donada por un usuario.