A nivel provincial, por primera vez vinieron más extranjeros, un 51%

La Deputación de Pontevedra confirmó ayer que, por primera vez en la historia del destino Rías Baixas, los visitantes internacionales han superado a los nacionales. Según los datos correspondientes al mes de mayo, los turistas extranjeros representaron el 51% del total de viajeros que llegaron a la provincia, lo que supone un incremento del 12% respecto al mismo mes de 2025.

El presidente del gobierno provincial, Luis López, valoró estos resultados como una confirmación de la estrategia turística impulsada por el gobierno provincial, centrada en la internacionalización del destino y en la captación de visitantes extranjeros. López destacó el refuerzo de la presencia de Rías Baixas en algunas de las principales ferias turísticas internacionales, como las de Berlín, Londres, Lisboa y Madrid, y aseguró que los datos demuestran que el trabajo realizado empieza a dar sus frutos.

En términos generales, el número de visitantes a Rías Baixas creció un 6% en mayo respecto al año anterior. La provincia de Pontevedra concentró casi el 35% de los viajeros que acudieron a Galicia y registró un aumento del 2% en la ocupación hotelera. Entre los datos más destacados figuran los incrementos en Sanxenxo, donde la ocupación subió un 12%, y en Pontevedra, que superó en más de un 9% los registros de mayo de 2025.

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Durante el mes de junio, la oficina de turismo del Palacete das Mendoza, sede de Turismo Rías Baixas en la capital de la provincia, recibió ya más de 2.300 visitantes. Entre los turistas internacionales sobresalen alemanes, franceses, portugueses y estadounidenses, mientras que entre los nacionales predominan los procedentes de Madrid y Barcelona. Las principales motivaciones para visitar la provincia son el Camino de Santiago y la oferta de ocio.