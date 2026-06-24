El Museo de Pontevedra inaugura este jueves la exposición de «A derradeira leición do mestre» de Castelao
La programación paralela incluirá el sábado un concierto de la Coral Polifónica que combinará música sacra y profana
El Museo de Pontevedra abrirá este jueves a las siete de la tarde las puertas de una exposición central para la memoria histórica de la ciudad. La muestra exhibe por primera vez en la capital del Lérez «A derradeira leición do mestre», el lienzo donde Alfonso Daniel Rodríguez Castelao retrató a Alexandre Bóveda como mártir, convertido en símbolo de la represión franquista.
La obra, llegada desde Buenos Aires, comparte la sala con el dibujo original del álbum «Galicia mártir», el manuscrito de «Co pensamento en Galiza», la primera edición de «Sempre en Galiza» y una fotografía de 1945 del Día de la Galicia Mártir en el exilio, fecha en la que se presentó la pintura.
La exhibición de esta pieza clave, nacida del trauma de la contienda y la distancia, busca consolidar el espacio museístico como un lugar para la salvaguarda de la memoria colectiva, invitando a los visitantes a una reflexión necesaria sobre el dolor del exilio, las heridas de la guerra y la vigencia de los valores democráticos.
La exposición, cuya apertura será saludada en la tarde de mañana con una alfombra floral elaborada por la asociación Cunchas e Flores, podrá visitarse hasta el próximo 27 de septiembre. El Museo programará además visitas guiadas a partir del 4 de julio —los miércoles y jueves a las seis de la tarde y los sábados a las doce del mediodía—, cuyas reservas ya se pueden realizar a través de su página web oficial.
La programación paralela incluye este sábado, a las siete de la tarde, un concierto de la Coral Polifónica de Pontevedra, entidad que fundó y presidió el propio Castelao y en la que militó junto a Bóveda. El repertorio, que combinará música sacra y profana de los siglos XVI al XX, concluirá con el poema «A Castelao» de Manuel María, musicado por Xosé Carlos Seráns.
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