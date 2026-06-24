La hija de Alexandre Bóveda no acudirá a la inauguración de la exposición del cuadro de Castelao

Amalia Bóveda, hija del dirigente galeguista Alexandre Bóveda, hizo públicos este miércoles los motivos por los que no asistirá mañana jueves al acto de inauguración de la exposición del cuadro «A derradeira leición do mestre», de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, en el Museo de Pontevedra. En un comunicado, sostiene que su decisión responde a razones de «dignidad y coherencia cívica y política» y afirma que el debate no debe centrarse en su ausencia, sino en la presencia en el acto de representantes que, a su juicio, niegan políticamente los derechos de las víctimas y de sus familias.

Bóveda subraya, no obstante, su agradecimiento al equipo y a la dirección del Museo de Pontevedra por el trato recibido, y asegura que visitará la exposición en otras ocasiones junto a su familia. Una de esas visitas, avanza, será el 17 de agosto, antes del acto institucional que cada año se celebra en A Caeira, Poio, a los pies del monumento en recuerdo de su padre.

La hija de Alexandre Bóveda considera una «profunda hipocresía institucional» acudir ante una de las obras más simbólicas del exilio y de la represión mientras se vota en contra de institucionalizar el 17 de agosto como Día da Galiza Mártir. Recuerda que Castelao pintó esta obra precisamente en homenaje a Alexandre Bóveda y al conjunto de las personas represaliadas, por lo que, afirma, «no se puede honrar y admirar la obra mientras se desprecia y se vota en contra del motivo por el que fue creada».

El cuadro de Castelao, ya en el Museo de Pontevedra. / RAFA VÁZQUEZ

En su comunicado, Amalia Bóveda también reprocha que desde 2014 los distintos gobiernos de la administración promotora hayan evitado llevar este asunto al pleno para su debate y aprobación, lo que interpreta como una forma de eludir el control democrático en una cuestión de especial relevancia memorial.

Otro de los puntos centrales de su crítica se dirige a los pactos con la extrema derecha. Bóveda considera «intolerable» el «blanqueamiento político» de quienes se presentan como galeguistas mientras mantienen acuerdos con formaciones de extrema derecha. A su entender, esa posición supone una ofensa «a la memoria de quienes dieron la vida por la libertad y la democracia en Galicia».

«El galeguismo es, por naturaleza y coherencia, lo contrario al apoyo en la extrema derecha», señala Amalia Bóveda, que también rechaza lo que considera una falsa equidistancia en materia de memoria democrática. «No se puede estar con la memoria obrando en contra de los derechos humanos y viceversa», añade.

Afirma que la memoria de su padre, la lección de Castelao y el legado del galeguismo exiliado y asesinado «no son mercancía electoral ni un decorado para el cinismo político». Por ello, sostiene que no puede acompañar a quienes, con sus votos, actos y pactos, «niegan la realidad histórica e institucional» que representa el cuadro.