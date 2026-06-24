Naval
GrupoNogar convierte su terminal de Marín en un puerto inteligente con IA
La compañía culmina el proyecto Galigrain Smart Port, con 3,35 millones de inversión, para mejorar la eficiencia en la carga, descarga y trazabilidad de mercancías.
H.D.
La terminal de GrupoNogar en Marín ha dado el salto al modelo de puerto inteligente con la incorporación de inteligencia artificial, sensores, control remoto y sistemas de automatización para agilizar la gestión de graneles agroalimentarios y otras mercancías. La compañía acaba de culminar el proyecto Galigrain Smart Port, una inversión de 3,35 millones de euros destinada a digitalizar sus terminales portuarias.
En el caso de Marín, una de las actuaciones destacadas es la implantación de sistemas de control remoto para la carga ferroviaria, una mejora que permite avanzar en la automatización de procesos logísticos y reforzar la capacidad de respuesta de la terminal cubierta del grupo.
La iniciativa, desarrollada entre finales de 2024 y la primavera de este año, permite incrementos de eficiencia superiores al 20% en las velocidades de carga y descarga, pero también en los procesos de control, monitorización de mercancías, seguridad con detección temprana y expedición automatizada.
El proyecto incorpora el sistema operativo Saicyt, tecnología RFID y herramientas de inteligencia artificial para reforzar la trazabilidad de las mercancías, automatizar la medición de la carga de camiones y optimizar las descargas de buques graneleros.
«El trabajo comenzó en 2024 con la elaboración de los proyectos de I+D+i, la construcción de prototipos y su ensayo. Una vez validado cada proyecto, en cada puerto, acometimos la inversión», explica Javier Sánchez, responsable de Innovación de GrupoNogar.
La actuación también incluye mejoras en otras instalaciones gallegas del grupo, como cámaras térmicas, sensores, quioscos de autoservicio y pasarelas automatizadas en Punta Langosteira, en A Coruña.
El proyecto cuenta con 1,47 millones de financiación europea NextGenerationEU, canalizada a través del programa PATSYD del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
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