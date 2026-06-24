La Diputación de Pontevedra invierte 540.000 euros en mejorar la carretera EP-1201 en Marín

La Diputación de Pontevedra ha finalizado las obras de mejora de la EP-1201 en Marín, entre los núcleos de Seixo y Santomé de Piñeiro. La actuación, financiada íntegramente por el organismo provincial, supuso una inversión de casi 540.000 euros y se ejecutó en un tramo de 2,5 kilómetros.

El presidente provincial, Luis López, visitó el viario acompañado por la alcaldesa de Marín y diputada provincial, María Ramallo, y por la diputada de Infraestruturas, Belén Cachafeiro. López enmarcó esta intervención en la estrategia de conservación, modernización y mejora de la seguridad de la red de carreteras de titularidad provincial.

Los trabajos incluyeron la renovación del firme, la instalación de cunetas de seguridad, la mejora del drenaje y la colocación de nueva señalización vertical y horizontal. Con estas actuaciones, la Diputación busca reforzar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones y reducir los problemas derivados de la acumulación de agua en episodios de lluvia.

Durante la visita, López defendió que este tipo de obras son las que permiten marcar diferencias en la conservación de los viarios. Según explicó, disponer de una carretera preparada y con una solución adecuada para canalizar el agua evita que el firme se deteriore con rapidez y contribuye a mantener las infraestructuras en mejores condiciones.

El Concello de Marín aprovechó la ejecución de las obras para incorporar una mejora en la red de abastecimiento de agua. La intervención permitirá dar servicio a hasta 32 viviendas situadas entre la rotonda de A Brea y la zona de Rúanova, una demanda importante para los residentes de este entorno.

El presidente de la Diputación recordó que el organismo provincial lleva movilizados cerca de 80 millones de euros durante este mandato para mejorar y conservar la red viaria provincial. A esta cantidad se suman los 8 millones del Plan Vía Depo, dirigido al arreglo de caminos de titularidad municipal en los concellos de menos de 50.000 habitantes.

En el caso de Marín, el gobierno provincial ha impulsado en este mandato actuaciones viarias por valor de 900.000 euros. Entre los proyectos destacan la mejora de la movilidad peatonal entre Figueirido y Marín, en la EP-0019, y los trabajos actualmente en marcha en la EP-1201 para reforzar la seguridad entre Marín y As Penizas.

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López también vinculó estas inversiones con los distintos planes de cooperación aprobados durante el mandato, a través de los cuales la Diputación ha movilizado alrededor de 7 millones de euros en el Concello de Marín. El presidente provincial agradeció la colaboración de los técnicos, de la empresa adjudicataria, de la vecindad que cedió terrenos y de las personas que soportaron las molestias derivadas de los trabajos.